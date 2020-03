Mario Kart Tour : le multijoueur arrive le 8 Mars

Depuis quelques années maintenant, Nintendo semble avoir parfaitement compris le poids du jeu sur mobile. Le géant japonais a déjà quelques titres à son catalogue, notamment le très récent Mario Kart Tour. Les fans attendaient cela dit toujours le mode multijoueur.

L’un des aspects les plus intéressants des jeux de la série Mario Kart, c’est la possibilité de jouer contre des amis et / ou des joueurs du monde entier. Un mode multijoueur qui, de plus, a toujours été très nerveux et explosif. Malheureusement pour les fans, la fonctionnalité était absente lorsque Nintendo lançait Mario Kart Tour, la version mobile de son célèbre jeu de kart, sur iOS et Android. Et elle l’est encore aujourd’hui. Mais ce n’est plus qu’une question de jours…

Mario Kart Tour accueille le multijoueur le 8 Mars prochain

En effet, bonne nouvelle. Si vous désespériez de pouvoir affronter vos amis sur mobile, que vous trouviez que la fonctionnalité manquait cruellement au jeu, sachez que Big N vient d’annoncer l’arrivée très prochaine d’une mise à jour, le Lundi 9 Mars 2020, à 5h du matin, heure française. Cette nouvelle version apportera notamment le mode multijoueur tant attendu pour de nombreux amateurs de ce jeu mobile. Et espérons que ce mode de jeu tienne ses promesses – qu’il ne soit pas criblé de bug, trop sujet à la triche, etc -.

Voilà qui devrait plaire aux fans du célèbre jeu de kart

Jusqu’à présent, les joueurs de Mario Kart Tour devaient se contenter d’affronter une IA qui utilisait des pseudos laissant à penser qu’il s’agissait de vrais joueurs. Même si le jeu reste très sympathique face à un intelligence artificielle, jouer contre des joueurs humains ajoute encore une jolie dose de difficulté et de surprises. On ne sait jamais comment vont se comporter les joueurs sur la course. Celles et ceux qui avaient suivi l’actualité du jeu ne seront pas surpris de cette annonce. Nintendo avait en effet démarré les tests de cette nouvelle fonctionnalité depuis un bon mois. Il semblerait donc que cette phase soit terminée. Le déploiement est désormais planifié. Espérons que tout se déroule sans le moindre accroc.