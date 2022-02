Mario Kart 8 Deluxe va enrichir son contenu avec le pass circuits additionnels

Plus qu'une quarantaine de circuits tirés de toute la série Mario Kart arrivent en version remastérisée sous forme de contenu téléchargeable payant dans Mario Kart 8 Deluxe.

Nintendo annonce que six vagues de contenu regroupant chacune huit circuits jouables en local comme en ligne feront leur arrivée dans Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch d’ici le courant de l’année jusqu’à fin 2023. La première est programmée pour le 18 mars prochain et comprendra Promenade à Paris (Mario Kart Tour), Circuit Toad (Mario Kart 7), Montagne Choco (Mario Kart 64) et Supermarché Coco (Mario Kart Wii) en coupe turbo dorée ainsi que Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour), Corniche Champignon (Mario Kart DS), Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit) et Dojo ninja (Mario Kart Tour) en coupe maneki-neko.

Un trailer pour Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels

Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels sera disponible à l’achat individuel au prix de 24,99 euros ou accessible sans coût supplémentaire via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel au prix de 39,99 euros par an.