Mario Golf : Super Rush révèle ses personnages jouables et ses modes de jeu en vidéo

Nintendo dévoile une présentation de Mario Golf : Super Rush avec un casting de personnages haut en couleur.

Le nouveau jeu de golf avec Mario et ses nombreux compères sera jouable via une configuration de commandes simple qui facilite la prise en main pour les nouveaux joueurs, sachant que les Joy-Con permettent d’utiliser les commandes par détection de mouvements pour tenter de jouer comme un certain Tiger Woods : “Les coups incurvés sont un moyen efficace d’éviter les obstacles et vous pouvez mettre de l’effet dans la balle pour influencer la manière dont elle roule une fois qu’elle a atterri. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour vous aider à dominer le parcours, dont une jauge de puissance qui s’adapte à l’angle de la pente et un scan qui facilite la lecture du terrain.”

Mario Golf : Super Rush sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 25 juin prochain.

Les modes de jeu de Mario Golf : Super Rush

Speed golf : Les joueurs tirent puis doivent foncer sur le parcours pour rejoindre la balle et tenter de tirer à nouveau en s’approchant au plus près du trou. Lors de leur course pour atteindre la balle, il sera capital de ramasser des objets pour récupérer de l’énergie et d’éviter les différents obstacles. Les joueurs peuvent également utiliser leur sprint spécial et leur coup spécial pour tenter de remporter la victoire

Golf mêlée : Une version plus frénétique du Speed golf O% neuf trous sont en jeu en même temps. Le premier joueur qui réalise trois trous remporte la victoire ! Il faudra rester en tête si vous ne voulez pas perdre

Golf standard : Chaque coup est compté, il faut en faire le moins pour gagner !

Aventure golfique : Les joueurs en solo inscrivent leur personnage Mii dans un club pour le faire progresser de débutant à pro. Ils peuvent interagir avec les personnages du Royaume Champignon pour apprendre à jouer et se lancer dans de nombreux défis. En gagnant de l’expérience, ils développeront leur personnage, qui pourra ensuite être utilisé dans les modes multijoueur

Les personnages jouables de Mario Golf : Super Rush