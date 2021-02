Mario Golf : Super Rush, le plombier moustachu va réaliser ses meilleurs swings sur Switch

Sept ans après Mario Golf : World Tour sur Nintendo 3DS, Mario Golf : Super Rush arrive sur Nintendo Switch.

Le nouvel épisode de la série Mario Golf est accompagné de deux nouveautés majeures. Le mode speed golf et le mode histoire. Le premier permet à tout le monde de jouer en même temps. Il est ainsi possible de courir à travers le parcours pour rejoindre sa balle avant de la frapper à nouveau. Le but est d’aller plus vite que vos adversaires en alliant vos talents au golf et les compétences spéciales des personnages. Le deuxième propose de prendre les traits d’un Mii novice en golf et d’améliorer ses compétences au contact des personnages de l’univers Mario. Pour gagner des points d’expérience et améliorer les statistiques, il faudra enchainer et gagner des matchs. L’avatar virtuel sera d’ailleurs disponible dans le multijoueur.

Un trailer pour Mario Golf : Super Rush

“Jouez au golf avec vos personnages préférés du royaume Champignon sur des terrains à la beauté naturelle. Jouez en utilisant les commandes par boutons, ou les commandes par mouvements en tenant le Joy-Con comme un club de golf. Comme sur un véritable parcours, vous allez devoir étudier attentivement le vent et le terrain avant de frapper. Heureusement, vous pourrez compter sur plusieurs fonctionnalités pour vous aider telles que la jauge de puissance qui permet de voir l’influence des pentes sur votre tir, ou bien encore un scanner qui permet d’examiner le terrain en détail !”

Mario Golf : Super Rush sera disponible le 25 juin prochain sur Nintendo Switch et proposera des affrontements jusqu’à trois joueurs, aussi bien en local qu’en ligne.