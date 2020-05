Maneater : le premier “ShARkPG” en monde ouvert

L'évolution du prédateur ultime des océans est à vivre pas à pas dans Maneater, un action-RPG en solo par le studio Tripwire Interactive.

Arraché du ventre de sa mère par des chasseurs des mers dès sa naissance, un bébé requin souhaite à tout prix se venger de cet atroce acte qui va hanter sa vie. Pour cela, il va devoir grandir et devenir un puissant prédateur en explorant plusieurs régions immenses, comme les bayous de la côté du golfe, des plages touristiques, des ports industriels, le grand large ou encore les profondeurs des océans avec un cycle jour/nuit complet dans un monde vivant, tout en affrontant la faune sauvage et de nombreux chasseurs humains, comme les petits skiffs ou les gardes-côtes. Nourrissez-vous d’humains, consommez des nutriments, partez à la recherche de butins rares et débloquez des évolutions pour devenir un requin terrifiant voire une terrible machine à tuer.

Un trailer pour Maneater

“Depuis notre présentation de Maneater lors de l’E3 2018, nous sommes en permanence époustouflés par l’intérêt et le soutien de la communauté“, a déclaré John Gibson, PDG et copropriétaire de Tripwire Interactive. “Nous sommes excités à l’idée que les joueurs puissent dès aujourd’hui incarner un requin, dans cet action-RPG en monde ouvert unique en son genre !”

Maneater est disponible sur PS4, Xbox One et PC (Steam). Une version Nintendo Switch sortira ultérieurement dans le courant de l’année.