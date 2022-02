Malgré la récente controverse, ce test montre que les Apple AirTag sont plus sécurisés que la concurrence

Les Apple AirTag seraient bien plus efficaces en ce qui concerne le respect de la vie privée que d'autres modèles de la concurrence.

L’Apple AirTag suscite la controverse en ce qui concerne le respect de la vie privée puisque, dans la mesure où cet accessoire est assez abordable en termes de tarif, c’est une solution très simple à mettre en place pour suivre les moindres faits et gestes d’une personne ou d’une voiture en toute discrétion. La situation est aujourd’hui suffisamment problématique pour que la firme de Cupertino publie une mise à jour visant notamment à informer explicitement les utilisateurs qu’il était illégal de suivre des personnes sans leur consentement.

Cela étant dit, malgré les incidents que l’on a pu découvrir ici ou là, il s’avère que les Apple AirTag sont parmi les solutions les plus sécurisées qui existent aujourd’hui sur le marché. C’est tout du moins la conclusion d’un rapport du New York Times dans lequel la journaliste Kashmir Hill a mis à l’épreuve trois trackers différents : le AirTag, le Tiel et un tracker de LandSeaAir, pour déterminer lequel était le plus efficace et disposait des meilleures protections intégrées pour le respect de la vie privée.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le tracker de LandSeaAir utilise le GPS et les data cellulaires, il faut donc un forfait data. L’avantage, c’est que l’accessoire n’a pas besoin qu’un appareil soit à proximité comme le AirTag ou le Tile, ce qui permet une localisation plus facile dans les zones peu densément peuplées, si l’on peut dire. Cela étant dit, dans les zones peuplées, le AirTag sort vainqueur de ce test.

Par ailleurs, si le Tile utilise un système similaire à celui du AirTag pour la localisation, le produit d’Apple est plus efficace en ce qui concerne l’avertissement aux utilisateurs de la présence d’un tracker inconnu qui les suit. Kashmir Hill précise que dans ses tests où elle a placé le tracker sur son mari, il y a eu quelques soucis, notamment au niveau de la connexion au AirTag pour le faire sonner.

Cela étant dit, comme le note le mari de la journaliste, “malgré toute la mauvaise presse que les AirTag ont reçu, et aussi peu fiables puissent être les mécanismes de détection, au moins ai-je pu avoir des notifications cohérentes lorsque des trackers me suivaient. Les dangers quant à la vie privée sur les autres trackers étaient bien pires.”