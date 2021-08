Magic : The Gathering, la série animée de Netflix est planifiée pour fin 2022

Wizards of the Coast dévoile une année de sortie pour la série animée Magic : The Gathering.

L’adaptation de Magic: The Gathering en série animée sera diffusée sur la plateforme américaine Netflix d’ici fin 2022. En plus de rassembler des planeswalkers bien connus et appréciés des fans, elle introduira également de nouveaux personnages dans une toute nouvelle aventure, afin que tous puissent profiter de la série, fans comme néophytes. A noter que l’acteur Brandon Routh (Arrow, The Flash, Superman Returns) doublera le personnage de Gideon Jura, un personnage issu du multivers de Magic : The Gathering. Enfin, Django Wexler, un auteur de fantasy reconnu, proposera un roman qui servira de prologue aux événements de la série, afin de donner aux fans plus de contexte. Il détaillera des événements qui se dérouleront tout au long de la série d’animation ainsi que la relation et les différences qui lient Gideon Jura et Jace Beleren, deux personnages unis par la même cause, mais que leurs opinions et leurs talents opposent.

A look behind the curtain at some additional concept art from the upcoming Magic: The Gathering animated series from @NetflixGeeked! https://t.co/RelJMQWEOF — Magic: The Gathering (@wizards_magic) August 24, 2021

“Magic est le cœur de notre activité et le jeu n’a jamais eu autant de succès“, explique Chris Cocks, le PDG de Wizards of the Coast. “Entre les nouveaux partenariats avec des sommités de la pop culture comme Street Fighter, Fortnite et Le Seigneur des anneaux, et la série d’animation Netflix prévue pour l’année prochaine, les fans de Magic ne vont pas être déçus.”

Les frères Russo ne produisent plus la série d’animation basée sur la licence Magic : The Gathering

Joe et Anthony Russo, ainsi que les scénaristes principaux Henry Gilroy et Jose Molina, ont quitté le projet au début du processus en raison de visions différentes sur la meilleure façon d’adapter la licence. La séparation s’est faite à l’amiable, et Netflix a recruté le producteur exécutif Jeff Kline (Transformers Prime, G.I. Joe : Renegades, Roughnecks : The Starship Troopers Chronicles) pour superviser la création d’un tout nouveau scénario.

“Je suis reconnaissant envers les Russo de m’avoir fait découvrir le monde de Magic, notamment lors d’un dîner dans l’un de leurs restaurants préférés de Cleveland“, a déclaré Jeff Kline. “Magic est l’une des rares propriétés intellectuelles à posséder une telle source de mythologie que juste choisir une partie est la moitié de la bataille. Chaque personne travaillant sur la série comprend à quel point cet univers est aimé – et ressent à la fois l’exaltation et l’énorme pression qui accompagnent la traduction de Magic sur différents supports.“