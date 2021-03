Magic Legends : un hack and slash free-to-play en bêta ouverte sur PC

La bêta ouverte de Magic Legends sur PC est accessible sur Arc Games et l'Epic Games Store.

Basé sur le célèbre jeu de cartes stratégique de Wizards of the Coast, Magic Legends plonge les joueurs dans la peau d’un puissant mage capable de voyager à travers les mondes, ce qui n’est autre qu’un planeswalker, qui a pour mission de faire échouer les plans chaotiques d’un mal ancestral qui œuvre dans l’ombre. Cette nouvelle adaptation va mettre à l’honneur des personnages célèbres de la franchise culte à travers de multiples arcs narratifs. Les joueurs devront trouver l’équilibre entre stratégie et intuition dans des combats intenses en temps réel et choisir avec soin les sorts de leur deck parmi leur bibliothèque, car ils seront piochés aléatoirement à mesure qu’ils les lancent. Qu’ils manient les pouvoirs du mana blanc, bleu, noir, rouge ou vert, ce sont leurs décisions qui détermineront l’issue de la bataille.

Développé par Cryptic Studios et édité par Perfect World Entertainment, Magic Legends sortira sur PS4, Xbox One et PC dans le courant de l’année.

Magic Legends montre son gameplay

Yoon Im, CEO de Perfect World Entertainment, déclare : “Cryptic Studios a démontré une fois de plus sa capacité à donner vie à une célèbre franchise comme Magic The Gathering d’une façon qui paraisse authentique aux yeux des fans, tout en restant abordable pour les nouveaux joueurs. Il s’agit du tout premier A-RPG dans le multivers de Magic, et Cryptic Studios a créé un jeu vraiment spécial. Nous avons hâte de voir les joueurs découvrir Magic Legends pendant cette période de bêta ouverte et d’entendre leur avis.”

“C’est un jour historique pour notre équipe“, explique Stephen Ricossa, producteur exécutif chez Cryptic Studios. “Magic Legends a parcouru bien du chemin depuis que nous avons soumis l’idée à Wizards of the Coast en 2016. Notre équipe a passé ces dernières années à créer un A-RPG unique en son genre en combinant le rêve d’incarner un planeswalker à un système de combat au rythme effréné et à une construction de deck stratégique. Il nous tarde de voir les joueurs faire leurs premiers pas dans le multivers dès aujourd’hui.”

Les classes jouables dans la bêta ouverte de Magic Legends

Après avoir fait leur choix parmi cinq classes de planeswalker, les joueurs pourront explorer différentes lieux comme Shiv (île volcanique sur Dominaria), Bénalia (un état religieux dont les plaines ondulantes bordent de sombres marécages), Tazeem (les jungles de Zendikar), Tolaria (île tropicale de Dominaria) ou encore Gavonie (une province d’Innistrad).