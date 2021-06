Magic Legends est déjà en fin de vie

Les serveurs Magic Legends cesseront de fonctionner en novembre prochain.

Disponible en bêta ouverte sur PC depuis mars dernier, Stephen Ricossa, producteur exécutif chez Cryptic Studios, annonce la fin de Magic Legends ainsi que l’annulation des versions consoles : “La vision que nous avions n’a pas été à la hauteur, mais nous sommes néanmoins fiers du chemin parcouru. Grâce à Wizards of the Coast, nous avons eu l’opportunité de mettre le multivers de Magic à la portée du plus grand nombre et d’explorer de nouvelles approches de l’emblématique genre A-RPG. Nous avons appris d’importantes leçons que nous utiliserons pour améliorer les futurs efforts de développement de Cryptic. Le montant de tous les achats effectués en jeu via Arc Games et l’Epic Games Store vous sera intégralement remboursé. Les serveurs resteront disponibles et vous pourrez jouer jusqu’au jour de la fermeture officielle, mais la boutique (ZEN Store) sera désactivée d’ici la fin de la semaine. Tous les objets qu’elle contenait pourront désormais être achetés avec de l’Éther, la monnaie gratuite du jeu. Par-dessus tout, nous souhaitons remercier tous les joueurs qui ont exploré le multivers à nos côtés pour leur avis et leurs commentaires pendant les phases de test alpha et bêta. Nous ne serions jamais arrivés jusqu’ici sans vous !”

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios n’ont aucun plan pour relancer Magic Legends à l’avenir.