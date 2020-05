Magic Leap lève 350 millions de dollars et suspend les licenciements

Si Magic Leap a su vendre du rêve pendant de nombreuses années, accumulant les levées de fonds, la situation est aujourd'hui très délicate pour l'entreprise. Entre faibles volumes de ventes et pandémie de Covid-19, de nombreux licenciements devaient avoir lieu...

Magic Leap est en difficulté depuis un certain temps maintenant mais cette année a été particulièrement délicate à cause de ventes très limitées et, bien évidemment, de la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis plusieurs mois maintenant et qui a fait chuter sensiblement le pouvoir d’achat du grand public. Seule solution pour survivre, licencier. À moins que…

Magic Leap parvient à lever 350 millions de dollars

En Avril dernier, Magic Leap annonçait son intention de diminuer sa masse salariale et ce à tous les niveaux. The Information rapportait alors que environ 1 000 personnes étaient concernées. Aujourd’hui, le fabricant de casque de réalité mixte semble bénéficier d’une accalmie. Selon Business Insider et The Information, le PDG Rony Abovitz aurait déclaré à ses employés via une note interne que Magic Leap était parvenu à récolter pas moins de 350 millions de dollars auprès d’investisseurs nouveaux et actuels.

De quoi mettre son vaste plan de licenciements en pause

Avec cette rentrée d’argent providentielle, Rony Abovitz aurait décidé de mettre en pause les licenciements. Difficile de savoir combien d’employés ont tout de même perdu leur emploi – avant cette nouvelle levée de fonds – mais celles et ceux qui n’ont pas été concernés n’ont pas à s’inquiéter, pas dans un futur proche tout du moins. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, Magic Leap avait connu un lancement sur les chapeaux de roues en levant pas moins de 2,6 milliards de dollars pour son casque de réalité mixte. Malheureusement, le succès commercial n’est pas (encore) au rendez-vous. Un rapport de Bloomberg datant de Mars dernier annonçait que l’entreprise avait choisi de se tourner vers le marché professionnel et qu’elle cherchait à trouver un repreneur pour une vente qui pourrait atteindre les 10 milliards à cause de ventes relativement faibles et très irrégulières. Une accalmie donc, mais pour combien de temps ?