Magic Beasties : Le jeu navigateur Play to Earn par excellence

Beasties online est un jeu multijoueur avec possibilité de collecter des NFT exclusifs, riche en contenu et en variété de gameplay. PvP, donjons, aventures, marché de NFT. Vous pouvez commencer à jouer dès l’achat de votre premier NFT et gagner des jetons.

Qu’est-il possible de faire dans Magic Beasties ?

Les conditions minimales pour commencer à jouer sont un accès à Internet et un portefeuille décentralisé comme Metamask ainsi que la possession d’un Beastie, achetable sur la place de marché contre des $BSTS, le token du jeu.

Le jeu utilise également le token $COOKIES, contre lesquels, vous pourrez augmenter le niveau de progression de vos personnages (Beasties), vous pouvez nourrir vos monstres, vos animaux de compagnie et accéder à des événements. Le joueur peut recevoir des $COOKIES pour avoir terminé des donjons. Les $COOKIES peuvent être retirés à tout moment.

PvE

Vous pouvez envoyer de 1 à 3 Beasties en mission. Les récompenses pour terminer les donjons augmentent en fonction de la difficulté du donjon. Les missions de donjon fournissent des jetons $COOKIES, des objets en NFT, de l’expérience Beasties, et une chance de trouver de nouveaux Beasties.

Le joueur peut compléter les donjons en les assignant aux Beasties dans l’interface du donjon, et les chances de succès augmentent en fonction du type de Beasties et des menaces du donjon. Lorsque le joueur ouvre un nouveau donjon, il choisit dans une liste de tous ses Beasties, disponibles pour le donjon. En assignant chaque Beastie à un emplacement de donjon, on augmente les chances de réussite du donjon.

L’attribution de chaque Beastie à un emplacement de donjon augmentera les chances de réussite du donjon. Tant que les Beasties sont dans les donjons, ne les vendez pas et ne les envoyez pas vers d’autres portefeuilles.

Difficultés et récompenses des donjons

Le système de donjon est basé sur deux types : les donjons physiques et les donjons magiques. La chance est calculée en fonction de quatre statistiques des Beasties que vous avez envoyés pour la mission et en fonction des statistiques du donjon.

Par exemple, si le donjon est de type physique, la meilleure stratégie consiste à envoyer des Beasties physiques. Les difficultés apportent une quantité différente de récompenses et d’expérience. Plus les donjons sont difficiles, plus vous avez de chances d’obtenir des objets NFT tels que des talismans, des potions, des parchemins, etc. ou des jetons $COOKIES.Les récompenses dans les donjons de survie peuvent être de nouveaux Beasties.

PvP

Pour le moment le mode PvP n’est pas disponible, mais vous pourrez affronter d’autres joueurs en combat textuel en utilisant vos Beasties. Chaque combat apporte des récompenses ou des pertes en jetons $BSTS. Les joueurs peuvent choisir comment dépenser leurs points d’action à chaque tour. Ils doivent utiliser un point d’action par attaque ou défense.

Communauté

La communauté est au centre du projet, un point important pour l’équipe de développeur qui organise souvent des soirées de mix de musique sur le compte Telegram du projet. L’équipe organise également souvent des concours sur ses réseaux sociaux, à l’image du dernier un concours de fanart sur Twitter.

Marketplace

En plus de la possibilité d’acheter un nouveau Beastie, divers biens seront également disponibles sur la place de marché. Achetez-les et payez avec le jeton $BSTS. Chaque fois que quelqu’un fait une transaction sur la place de marché, les frais sont de 3% et la moitié de ces frais sont brûlés.