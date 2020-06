Mafia : Definitive Edition, un trailer en 4K pour le remake du premier épisode

Modernisé avec le moteur graphique du troisième opus de la licence Mafia, le remake du Mafia 2002 impressionne avec une bande-annonce de haute qualité.

L’histoire du premier Mafia est expliquée dans une première vidéo où il est possible d’admirer les nouveaux graphismes du titre qui se présente comme un film de mafieux interactif. Dans la peau de Tommy Angelo, un chauffeur de taxi dans la ville fictive de Lost Heaven, une reconstitution d’un paysage urbain rempli de bâtiments, de véhicules et d’éléments culturels de l’entre-deux-guerres (largement inspirée du Chicago des années 1930), les joueurs devront réussir à prouver petit à petit leur valeur à la mafia pour être reconnu comme un vrai membre de la famille Salieri en pleine période de prohibition.

Mafia : Definitive Edition dévoile sa nouvelle apparence dans un trailer

Mafia : Definitive Edition sortira le 28 août prochain sur PS4, Xbox One et PC. A noter que le remake de Hangar 13 fait également partie de la Mafia Trilogy, une compilation qui comprend le remaster de Mafia 2 et une réintroduction de Mafia 3.

Dans le dernier numéro de l’Official PlayStation Magazine, les développeurs allemands de Hangar 13 ont expliqué les motivations qui ont abouti à ce résultat : “On a créé un tout nouveau moteur pour construire cet univers autour des gangsters. Celui-ci permet d’avoir de nouveaux effets de lumière et de pluie dans les rues, de nouvelles voitures plus réalistes et des détails incroyablement précis sur les personnages. Ce remake comprend également des passages de scénario inédits, de nouvelles cinématiques et des séquences de gameplay qui n’étaient pas dans le jeu original.“