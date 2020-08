Mafia : Definitive Edition sera difficile et punitif avec le mode classique

Le remake de Mafia : The City of Lost Heaven sera aussi difficile que le jeu de l'époque.

Désormais prévu pour le 28 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC depuis son report, Mafia : Definitive Edition du studio Hangar 13 proposera plusieurs niveaux de difficulté et permettra même de personnaliser des fonctionnalités individuelles comme l’aide à la visée, la conduite et les délais de réponse policière. Récemment annoncé, le mode classique est vendu comme un défi old school avec une difficulté similaire à celle du premier Mafia : “Ce dernier sera sans nul doute le mode le plus difficile de la licence. Mais même s’il s’inspire de la version 2002 de Mafia, avec la gestion des munitions et la réponse policière, il n’est pas pour autant aussi punitif que certaines missions du jeu original. À tout moment du jeu, vous pouvez activer et désactiver le mode classique, mais si vous voulez débloquer l’accomplissement et le trophée pour avoir terminé l’histoire de Tommy Angelo en mode classique, vous devrez le garder de bout en bout. Et ne dites pas qu’on ne vous avait pas prévenu si vous en bavez…”

Mafia : Definitive Edition et la difficulté du mode classique

Ainsi, les infractions routières seront pénalisées, la conduite sera réglée en mode simulation, les ennemis seront plus difficiles à abattre et enfin la santé remontera moins facilement : “Loin du champ de courses, il est plus difficile de contrôler son véhicule avec le mode classique, y compris les nouvelles motos. L’aide à la conduite qui est disponible dans d’autres modes de difficulté est moins présente, voire totalement absente dans certains cas, et même si la navigation GPS est toujours disponible sur la carte, il n’y aura aucune indication de direction en jeu pour vous guider. Sachez que les policiers du mode classique sont bien plus regardants vis-à-vis de ce genre d’infractions que ceux des autres modes de difficulté. Si vous conduisez ne serait-ce qu’un peu au-dessus de la limite de vitesse, vous devrez vous garer sur le côté et payer une amende si vous ne voulez pas que la situation dégénère. Si vous refusez d’obtempérer, vous verrez que les policiers de Lost Heaven vous poursuivront sans relâche et iront jusqu’à dresser un barrage routie. Tombe nez à nez avec un barrage routier alors que vous êtes en pleine course poursuite ne signifie pas nécessairement qu’il faut vous arrêter, mais sachez que dans le mode classique, vos véhicules ne sont pas aussi résistants que dans les autres modes. Quand vous êtes à pied, les ennemis du mode classique sont prêts à vous tomber dessus au moindre pas de travers. Comparés à leurs homologues des autres modes de difficulté, ils sont plus agressifs, infligent plus de dégâts, et évitent mieux vos attaques. Alors quand vous êtes sur le point de sortir de votre cachette et de tirer, gardez œil ouvert au cas où quelqu’un serait tapis dans l’ombre. Faites attention à vos munitions, parce que dans le mode classique (tout comme le jeu original), à chaque fois que vous rechargez votre arme, vous perdez toutes les balles qui restaient dans le magasin. Le système de combat en mêlée propose des fusils démontables et des armes comme des bats et des couteaux, vous offrant ainsi de nouvelles options pour tuer vos ennemis dans certaines situations. Les dégâts que vous prenez pendant un combat mettent plus de temps à guérir, parce que dans le mode classique, les trousses de secours restaurent moins de santé et celle-ci se régénère automatiquement uniquement jusqu’à 20%.”

