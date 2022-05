Mafia 4 : une préquelle sous Unreal Engine 5 est en cours de développement

Hangar 13 va retourner sur la licence Mafia.

Le studio américain Hangar 13 est dans une position précaire depuis des années. Après avoir accouché de l’ambitieux, mais très moyen, Mafia III, il a subi deux séries de licenciements, d’abord en 2017, puis en 2018. Le studio avait plusieurs idées pour de nouvelles licences pendant cette période et au-delà comme un jeu d’espionnage tournant autour de signaux musicaux appelé Rhapsody ainsi qu’un jeu d’action coopératif dans la veine de Destiny 2. Sous le nom de code Volt, il a été discrètement annulé par la société mère Take-Two Interactive l’année dernière, alors que 53 millions de dollars avaient déjà été dépensés pour le développement. Enfin, une troisième IP portant le nom de code Mosaic était un ARPG basé sur le loot et a également été abandonnée avant son annonce officielle.

Pour rebondir après l’annulation de sa nouvelle licence, Hangar 13 va relancer la licence Mafia avec un quatrième opus. Celui-ci se déroulera avant la trilogie principale (l’idée d’origine était de s’aventurer dans un Las Vegas des années 1970, mais une autre option a été validée) et tournera pour la première fois sous le moteur graphique Unreal Engine 5.

Haden Blackman est remplacé par Nick Baynes chez Hangar 13

“Nous sommes reconnaissants à Haden pour son leadership dans la création de Hangar 13, la constitution et l’unification des équipes à Novato, Brighton et en République tchèque, ainsi que pour la sortie de plusieurs jeux et collections Mafia qui ont fait honneur au studio. Ce que Haden a contribué à construire continuera à se perpétuer et à se développer dans les années à venir. Nous soutenons tous nos employés dans la poursuite de leurs passions, et nous ne lui souhaitons que le meilleur pour la suite“, commente Take-Two Interactive dans un communiqué. “Fort de 30 ans d’expérience dans la direction de l’industrie, Nick a rejoint Hangar 13 en 2018 pour établir Hangar 13 Brighton, et a passé les quatre dernières années à développer l’équipe, à renforcer les capacités du studio et à lancer des projets formidables comme Mafia Definitive Edition et la trilogie Mafia. Nous sommes convaincus que le studio est entre de bonnes mains pour les multiples projets en cours, et l’équipe a le soutien total de 2K.”

A noter que Matthew Urban, directeur de l’exploitation de Hangar 13, a également quitté le studio : “Quelle incroyable aventure… Voyons ce qui va suivre.“