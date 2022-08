Mafia 4 est au début de son développement

Hangar 13 confirme le développement de Mafia 4.

Dans une interview célébrant les 20 ans de la franchise de la Mafia, le studio américain Hangar 13 a officialisé le développement d’un nouvel opus sur le milieu de la pègre italienne en monde ouvert, mais affirme d’ores et déjà qu’il faudra attendre quelques années avant de le voir en action.

