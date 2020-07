Madden NFL 21 : EA va changer le nom de l’équipe de football américain de Washington

Les jeux vidéo de simulation de sport se doivent de reproduire la situation du moment. Cela passe par les équipes, les équipements, les effectifs, les personnalités des joueurs, etc. Dès lors qu'un changement survient, il convient de le reporter.

Il y a quelques jours, l’équipe de football américain de Washington annonçait officiellement son intention de se rebaptiser pour la saison prochaine, après avoir défendu des années durant l’utilisation d’un terme raciste. Une décision qui a des impacts énormes, y compris dans le monde du jeu vidéo, et plus particulièrement dans le jeu Madden NFL de EA.

Changer de nom et/ou de logo n’est jamais une mince affaire pour une entreprise, quelle qu’elle soit. Cela coûte souvent très cher. Le faire en seulement quelques mois demandera encore davantage de moyens. Et dans le cas de l’équipe de foot américain de Washington, cela impacte aussi la prochaine version du jeu Madden de EA. Dans un communiqué transmis à Kotaku, le studio confirmait que “les changements de nom et de logo seront effectués via des mises à jour qui s’effectueront automatiquement.”

Tout ne sera pas modifié immédiatement mais les premières modifications concerneront les commentaires, les tenues, les stades et autres visuels importants. Pour le reste, il faudra attendre les mises à jour suivantes. Le nouveau nom de cette équipe de Washington n’a pas encore été dévoilé. Selon EPSN, cela devrait arriver “prochainement”. Dans un premier temps, EA proposera un nom et un logo génériques pour l’équipe de Washington avant de procéder à une seconde vague de mises à jour pour intégrer les nouveaux nom et logo officiels. Madden NFL 21 sortira le 25 août prochain.