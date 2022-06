Madame Web : Tahar Rahim va intégrer l’univers cinématographique de Sony et Marvel

L'acteur franco-algérien Tahar Rahim rejoint le casting du film Madame Web aux côtés de Dakota Johnson et Sydney Sweeney.

Star de The Serpent sur Netflix dans le rôle du tueur en série Charles Sobraj, Tahar Rahim donnera la réplique à Dakota Johnson, la future Doctor Strange de Sony Pictures Entertainment, dans Madame Web, un spin-off basé sur l’univers de Spider-Man et prévu pour janvier 2023 au cinéma. Les comédiennes Sydney Sweeney, Celeste O’Connor et Isabela Merced seront également à l’affiche. Matt Sazama et Burk Sharpless ont réadapté le scénario écrit par Kerem Sanga, tandis que S.J. Clarkson est en charge de la réalisation.

Connu pour ses rôles marquants dans Un prophète et Le Mauritanien, Tahar Rahim a récemment terminé le tournage de Napoléon de Ridley Scott, dans lequel il partage la vedette avec Joaquin Phoenix. Il sera prochainement à l’affiche de la mini-série Extrapolations sur Apple TV+, ainsi que de Don Juan, une comédie musicale française réalisée par Serge Bozon, récemment présentée au Festival de Cannes.