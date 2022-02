Madame Web : Dakota Johnson sera la première super-héroïne du Sony’s Spider-Man Universe

La comédienne américaine Dakota Johnson est en négociations finales avec Sony Pictures Entertainment pour avoir le rôle principal dans le film Madame Web.

Dans les comics de Marvel, Cassandra Webb alias Madame Web est représentée comme une femme âgée atteinte de myasthénie. Pour continuer à vivre, elle est reliée à un système qui ressemble à une toile d’araignée. En raison de son âge et de son état de santé, Madame Web n’a jamais combattu activement les méchants, mais pourtant elle est reconnue comme étant une alliée et protectrice du super-héros Spider-Man. Pour l’adaptation cinématographique de Sony Pictures Entertainment, le personnage incarné Dakota Johnson (Wounds, The High Note, The Lost Daughter) sera totalement modernisé et devrait être l’équivalent de Doctor Strange, notamment grâce à ses pouvoirs psychiques.

Dakota Johnson, la future Madame Web de Sony

Alors que Matt Sazama et Burk Sharpless ont élaboré le scénario, S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders, Collateral) est à la tête de la réalisation du film Madame Web. A noter que l’intégration d’un personnage féminin dans l’univers Marvel de Sony a toujours été une priorité pour les dirigeants au vu de la longue liste de personnages féminins forts apparus dans ces bandes dessinées à succès au fil des ans. Ces derniers ont pris leur temps pour trouver la personne qui tiendrait le rôle-titre et ont rencontré un certain nombre de vedettes. Au cours des deux derniers mois, la liste a été réduite, et Dakota Johnson est devenu la favorite.