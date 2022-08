Madame!, un biopic sur la fondatrice du musée Madame Tussauds

L'une des plus grandes histoires jamais racontées de Marie Tussaud bientôt portée sur le petit écran.

Produite par Newen Connect, la branche distribution de Newen Studios (TF1), Imaginarium Productions e Felicita Films, la série télévisée Madame! explorera la vie de Marie Tussaud, une artiste française connue pour ses sculptures de cire et le désormais célèbre musée Madame Tussauds, qu’elle a fondé à Londres en 1835. Bien que Madame Tussaud soit un nom connu de tous, peu de gens savent comment cette femme d’affaires extraordinairement pionnière a construit son entreprise à partir de rien.

🎬​ @NewenConnect has signed a deal with #ImaginariumProductions which will see the company co-develop and distribute “MADAME!". The epic period drama series about Marie Tussaud is created and directed by @andyserkis. More info 👉https://t.co/UalhYp4Fe0 pic.twitter.com/s3xxk076Vb — Newen Studios (@newenstudios) August 8, 2022

Son histoire commence à Paris au XVIIIe siècle, où elle a perfectionné son art pendant le siècle des Lumières, la Révolution française et le règne de la Terreur, avant de se rendre en Angleterre pour voler de ses propres ailes. Au cœur du récit se trouve l’histoire intemporelle et fascinante de l’ascension d’une femme d’affaires impitoyable qui a sacrifié les relations avec presque tous ses proches (y compris ses propres enfants), échangeant l’amour contre son héritage.

Andy Serkis aux commandes de Madame!

Célèbre pour le rôle de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et Caeser dans La Planète des Singes, Andy Serkis a créé Madame! et en sera le showrunner et le réalisateur. Il déclare d’ailleurs :

Ce n’est pas un drame historique classique, mais un projet hilarant, fou, sans barrières, anarchique, racontant de façon punk la vie d’une fille de soldat qui avait un esprit tordu et curieux. Marie savait mieux que personne que si vous vouliez raconter votre vie, il fallait la rendre divertissante, quitte à en inventer des morceaux, ou peu importe ce qui s’y passait vraiment, en couper les passages les plus ennuyeux.

Rodolphe Buet, PDG de Newen Connect, ajoute :

Nous sommes absolument ravis de commencer une collaboration avec les incroyablement talentueux Andy Serkis et Jonathan Cavendish. Avec Marie Guillaumond, ils nous apportent un projet très ambitieux et unique avec Madame! qui dépeint une héroïne visionnaire qui a bousculé les conventions au 18ème siècle et dont le parcours de femme forte et indépendante parvenant à bâtir un empire résonne particulièrement de nos jours. Ce partenariat avec The Imaginarium s’inscrit dans notre stratégie qui consiste à soutenir les producteurs dans le développement et la recherche de financements pour des projets de coproduction ambitieux. Nous sommes impatients de présenter la série à nos partenaires et de découvrir la vie de Marie Tussaud à l’écran à travers la vision remarquable d’Andy Serkis.