macOS plus exposé que Windows aux logiciels maveillants

Selon l'éditeur de logiciel de sécurité Malwarebytes, pour la première fois les ordinateurs Apple encourent un plus haut risque d'être attaqué et infecté qu'un ordinateur fonctionnant avec le système d'exploitation de Microsoft.

Si les ordinateurs d’Apple ont longtemps été moins exposés aux risques d’infection par des logiciels malveillants car ils ne représentaient qu’une fraction des parts de marché, il en va tout autrement aujourd’hui comme le révèle un rapport publié par l’éditeur Malwarebytes sur son site (pdf). Celui-ci atteste de la croissance des menaces à l’encontre des ordinateurs de la marque à la pomme à mesure que les logiciels publicitaires utilisent “des techniques toujours plus agressives pour servir des publicités, détourner des navigateurs, rediriger le trafic web, tout en s’avérant obstinément difficile à désinstaller“. Le rapport poursuit en expliquant que “pour la toute première fois, les Mac ont dépassé les PC Windows en nombre de menaces détectées par point de terminaison.” L’étude a été faite à partir de données récoltées à travers la télémétrie de ses propres produits, les honeypots et des recherches menées par des analystes et journalistes de l’entreprise sur les menaces entre le 1er janvier et 31 décembre 2019.

Les Mac de plus en plus visés

Selon elle, il illustre de manière exhaustive le paysage mondial des menaces informatiques l’an passé. Malwarebytes note une augmentation de 400 % des menaces sur les appareils Mac de 2018 à 2019, avec en moyenne 11 menaces par ordinateur Apple, soit environ le double de la moyenne de 5,8 sur Windows. Developpez.com rapporte les propos de Thomas Reed, contributeur au rapport et directeur de la division Mac : “Il y a une marée montante de menaces sur macOS frappant une population qui croit toujours que “les Macs ne peuvent pas être infectés par des virus”. Je rencontre encore fréquemment des gens qui y croient fermement et qui croient que l’utilisation de tout type de logiciel de sécurité n’est pas nécessaire, voire nuisible. Cela fait de macOS un terrain fertile pour l’afflux de nouvelles menaces, alors qu’il est notoire que les PC Windows ont besoin d’un logiciel de sécurité ».

Il faut protéger son Mac

Malwarebytes chiffre les menaces Windows autour 24 millions de détections de logiciels publicitaires tandis que sur Mac, ce nombre se porte à 30 millions. La menace numéro 1 se nomme NewTab, un adware qui affiche des publicités chaque fois que l’utilisateur ouvre un nouvel onglet dans son navigateur, quel qu’il soit (Chrome, Firefox, Brave, Opera…).