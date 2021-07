macOS Monterey : la première bêta publique est disponible

Si vous voulez savoir ce que réserve macOS Monterey, sachez que la première bêta publique est disponible au téléchargement.

Chaque année la même ritournelle, Apple présente la nouvelle version majeure de son système d’exploitation macOS, les premières bêta sont disponibles aux développeurs, puis vient le tour de la bêta publique en attendant la grande sortie officielle. Aujourd’hui, nous arrivons à l’étape de la bêta publique. Celle-ci est disponible au téléchargement pour les curieux.

macOS Monterey arrive dans une première bêta publique

Durant la WWDC 2021, Apple dévoilait la prochaine version majeure de son macOS, baptisée Monterey. Celle-ci dispose, comme toujours, d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et autres améliorations pensées et conçues par Apple pour améliorer sa plate-forme Mac, et tout l’écosystème qui va avec. Les plus curieux seront certainement ravis d’apprendre que la première version bêta publique est désormais disponible au téléchargement.

L’occasion pour les curieux de découvrir de quoi il retourne

Pour pouvoir la récupérer, il suffit de s’assurer que vous avez bien configuré votre compte sur le site du programme de participation aux bêta d’Apple avant de télécharger l’OS. Une fois fait, vous pourrez procéder au téléchargement, et donc à l’installation. À noter, il ne s’agit là que de la première version bêta publique. Il peut donc y avoir des bugs et autres incompatibilités.

Cela signifie qu’il n’est pas conseillé d’utiliser cette version comme OS quotidien sur votre ordinateur principal, vous risqueriez de le regretter. L’idée, ici, est plutôt d’offrir un avant-goût de ce à quoi s’attendre, et pour celles et ceux qui voudraient s’investir davantage, de proposer leurs retours à Apple, notamment concernant les éventuels bugs qu’ils pourraient rencontrer, pour que la firme de Cupertino puisse corriger tout cela avant la sortie officielle.

macOS Monterey devrait d’ailleurs être disponible pour tout un chacun un peu plus tard dans l’année, très probablement durant le troisième trimestre 2021, comme à l’accoutumée. À suivre !