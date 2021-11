macOS Monterey : des problèmes de fuite mémoire

Selon de nombreux utilisateurs, macOS Monterey souffrirait de problèmes de fuite mémoire. Espérons que la marque à la pomme corrige rapidement le souci.

Lancer un nouveau logiciel, ou une nouvelle version majeure, n’est jamais une mince affaire. Des changements importants dans le code impliquent une présence plus élevée de bugs et autres failles, peu importe les nombreux processus de contrôle qualité que l’on peut mettre en place en amont. macOS Monterey est disponible depuis très peu de temps au grand public et des problèmes de fuite mémoire font leur apparition.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut être excité à l’idée de mettre à un jour un logiciel. On souhaite parfois même faire la mise à jour le plus tôt possible. Mais il y a aussi de nombreuses raisons pouvant inciter à la prudence, et à la patience. Un bon exemple serait la récente sortie de macOS Monterey. De nombreux utilisateurs parmi ceux qui ont installé cette version rapportent des soucis.

Selon les rapports de ces utilisateurs, il semblerait que macOS Monterey souffre d’un problème de fuite mémoire. Cela a pour conséquence de faire consommer des quantités bien trop élevées de RAM à tout un tas d’applications. Par exemple, certains utilisateurs ont constaté que le Centre de contrôle consommait pas moins de 26 Go de RAM. D’autres ont des soucis avec Firefox, d’autres encore avec l’application Calendrier.

Espérons que la marque à la pomme corrige rapidement le souci

Étant donné que cela semble affecter une grande variété de machines Apple Mac, il est plus que probable que le hardware ne soit pas en cause. Des utilisateurs expliquent que redémarrer l’ordinateur fait disparaître le problème sur le moment, mais il finit par revenir. La firme de Cupertino n’a pas encore communiqué sur le sujet, espérons qu’elle soit au courant.

Et d’ici là, si vous n’avez pas encore installé macOS Monterey, mieux vaudrait peut-être attendre encore un peu, au moins le temps que la marque à la pomme corrige le souci.