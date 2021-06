macOS Monterey : certaines fonctionnalités indisponibles pour les Mac Intel

Certaines fonctionnalités de macOS Monterey ne seront pas disponibles pour les Mac équipés d'une puce Intel. Dommage.

La nouvelle version majeure de macOS, tout juste officialisée par Apple, est très prometteuse. Il faut dire que les nouveautés sont importantes. Elles devraient être très utiles au quotidien pour les utilisateurs de l’écosystème de la marque à la pomme. Cela étant dit, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles pour les Mac équipés d’une puce Intel.

Certaines fonctionnalités de macOS Monterey indisponibles sur les Mac Intel

Avec toutes les nouvelles fonctionnalités déjà annoncées pour macOS Monterey, il y a fort à parier que de nombreux possesseurs de Mac attendre de pouvoir installer la mise à jour lorsque celle-ci sera disponible. Malheureusement, certains d’entre eux resteront sur le carreau, si l’on peut dire, incapables de profiter de tout ce que cette version aura à offrir. En effet, les ordinateurs Mac dotés d’une puce Intel n’auront pas accès à toutes ces nouvelles fonctionnalités.

Ce qui fait déjà grincer des dents

Et c’est Apple qui l’annonce, directement sur la page de présentation de macOS Monterey, tout en bas. Y est explicitement fait mention que certaines fonctionnalités seront disponibles uniquement sur les Mac M1, et très probablement, sur les machines équipées des futures puces Apple Silicon. Parmi les fonctionnalités concernées, on citera notamment Live Texte, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec le texte récupéré dans les images, les cartes améliorées des villes pour San Francisco, Los Angeles, New York et Londres, la vue du globe en détails élevés pour Apple Plans, l’effet vidéo mode portrait, le texte vers voix pour le suédois, le danois, le norvégien et le finlandais, ainsi que la dictée en continu.

Apple ne précise pas pourquoi ces fonctionnalités seront indisponibles aux machines Intel mais il est fort probable que ce soit à cause de l’absence de NPU 16 cœurs pour le Neural Engine d’Apple, vital pour les traitements tirant profit de l’intelligence artificielle. Toujours est-il que c’est très dommage, inadmissible même pour certains, a fortiori si vous êtes de ceux qui ont acheté un Mac juste avant que les premières unités avec puce M1 ne soient commercialisées.

Cela étant dit, cette différenciation par le logiciel devrait se poursuivre à l’avenir, jusqu’à ce que la firme de Cupertino ne propose plus aucune machine avec une puce Intel, évidemment, mais cela pourrait prendre un certain temps. D’ici là, si vous avez l’intention d’acheter un Mac, mieux vaudrait opter pour une machine avec puce Apple Silicon.