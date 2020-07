macOS Big Sur va permettre des mises à jour logicielles plus rapides

Maintenir ses logiciels à jour est en règle générale une très bonne idée. Cela permet de bénéficier des dernières fonctionnalités, des derniers correctifs et autres réjouissances. Encore faut-il que le processus de mise à jour ne soit pas un vrai calvaire.

C’est très souvent une bonne idée d’installer les mises à jour logicielles dès que celles-ci sont disponibles. Ceci parce que celles-ci apportent leur lot de correctifs, de renforcements en termes de sécurités, sans oublier, évidement, les nouvelles fonctionnalités. Avec les mises à jour du système d’exploitation, par contre, il est impossible d’utiliser son ordinateur pendant tout le processus. Apple en est conscient.

macOS Big Sur va accélérer ses mises à jour logicielles

Et parfois, ce genre de mises à jour peut être long, très long. Les utilisateurs de machines Apple qui passent à macOS Big Sur seront certainement intéressés d’apprendre que la firme de Cupertino vient de préciser qu’avec cette nouvelle version majeure, les développeurs allaient beaucoup travailler sur la vitesse d’exécution de ces mises à jour logicielles. Selon le communiqué : “Une fois macOS Big Sur installé, les mises à jour logicielles commencent en arrière-plan et se termineront plus rapidement. Il sera plus facile que jamais de maintenir son Mac à jour et sécurisé.”

Voilà qui devrait plaire à nombre d’utilisateurs

Nul ne sait précisément comment tout ceci sera implémenté et il faudra voir, à l’usage, du temps que l’on gagne effectivement mais si vous en aviez marre des mises à jour qui durent des plombes, si vous aviez l’impression que c’était un vrai problème sur macOS, espérons que Big Sur viendra corriger cela définitivement. De plus, selon la description d’Apple, il semblerait que le processus soit similaire à celui de iOS. Les fichiers (à moins qu’ils ne soient expressément demandés par l’utilisateur) sont téléchargés en arrière-plan et l’installation peut démarrer lorsque l’utilisateur est prêt à le faire. Ce qui permet d’éviter une certaine frustration.