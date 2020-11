macOS Big Sur : plantage complet avec certains vieux MacBook Pro

Si l'arrivée d'une nouvelle mise à jour majeure d'un logiciel quelconque est toujours une bonne nouvelle, ce genre de version apporte souvent son lot de bugs. Et parfois, cela peut même faire planter toute la machine.

Maintenant que macOS Big Sur est officiellement disponible tout un chacun, nombreux sont celles et ceux qui se sont empressés de la télécharger et installer. Cela étant dit, avant que vous ne fassiez comme ses enthousiastes, il faut savoir que, si l’on en croit nombre de rapports sur le forum de MacRumors, il semblerait que cette dernière version majeure en date de macOS n’aime pas beaucoup les anciens modèles de MacBook Pro.

macOS Big Sur fait totalement planter certains MacBook Pro

Les témoignages se multiplient, y compris sur Reddit et sur les forums d’aide officiels d’Apple. Selon ces rapports, les utilisateurs affirment que durant le processus d’installation de Big Sur, l’ordinateur affiche tout à coup un écran noir et l’installation n’avance plus. Le tout semble bloqué à cette “étape”. Des utilisateurs ont bien évidemment tenté de reset leur machine de diverses manières mais rien n’y fait, semble-t-il, impossible d’aller plus loin dans le processus.

Difficile pour l’heure de savoir si tous les MacBook Pro sont affectés par ce bug mais jusqu’à présent, la majorité de ces témoignages proviennent de possesseurs de MacBook Pro de 2013 ou mi-2014 13 pouces. Cela ne veut pour autant pas dire que les modèles plus récents ou les plus grands de 15 ou 16 pouces ne sont pas affectés. Peut-être sont-ils simplement moins sujets à ce très fâcheux bug.

Passage obligatoire par la case réparation en magasin

Un utilisateur raconte avoir contacté Apple à ce sujet. Les équipes de la firme de Cupertino lui ont demandé de prendre rendez-vous pour une réparation, en amenant donc la machine en magasin. Autrement dit, pour le moment tout du moins, si vous êtes concerné(e) par ce bug, vous n’avez d’autre choix que de confier votre ordinateur à Apple pour qu’il soit réparé. Et si vous n’avez pas encore effectué ladite mise à jour, nous ne saurions que trop vous conseiller de patienter jusqu’à l’arrivée d’un correctif de la part de la marque à la pomme.