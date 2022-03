macOS 12.3 rend certains Mac totalement inutilisables

macOS 12.3 rend inutilisable certains Mac. Mieux vaut attendre avant de profiter de la Commande Universelle.

Les mises à jour logicielles sont le plus souvent une très bonne chose. Certaines sont même attendues avec grande impatience par les utilisateurs parce qu’elles apportent leur lot de nouveautés et autres correctifs. Malheureusement, il peut arriver, malgré les processus de test et de contrôle qualité, que certaines de ces nouvelles versions introduisent de nouveaux bugs. Les conséquences peuvent être diverses, du simple souci d’affichage à la présence d’une fonctionnalité tierce inutilisable. Mais dans les cas les plus graves, c’est toute l’application ou pire, toute la machine, qui ne fonctionne plus. C’est ce qui, semble-t-il, peut arriver avec la version macOS 12.3.

macOS 12.3 rend inutilisable certains Mac

En effet, certains possesseurs de Mac rapportent que la dernière version en date, macOS 12.3, cause davantage de problèmes qu’elle ne vient en résoudre. Dans plusieurs posts sur les forums d’Apple sur Reddit, on apprend que les utilisateurs sont nombreux à signaler que cette mise à jour a fini par rendre leur ordinateur totalement inutilisable. Dans certains cas, il a même fallu procéder à un remplacement de la carte mère.

Mieux vaut attendre avant de profiter de la Commande Universelle

Si l’on en croit les différents témoignages, il semblerait que seuls les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1 soient victimes de ce bug. La firme de Cupertino n’a pour l’heure pas communiquer sur le sujet, mais dans la mesure où les équipes du service client remplacent déjà des cartes mères dans les cas les plus graves, il y a fort à rien que les ingénieurs de la marque à la pomme sont au courant et travaillent déjà sur un correctif.

D’ici là, s’il peut effectivement être tentant d’installer macOS 12.3 – cette version apporte enfin la fonctionnalité très attendue, et très utile au quotidien si vous avez d’autres appareils Apple, la Commande Universelle -, essayez de patienter encore un peu, le temps qu’un correctif soit officiellement intégré. Vous ne voudriez vous retrouver avec un Mac totalement inutilisable…