Machankura permet de recevoir des Bitcoin sans connexion Internet

En Afrique, Machankura permet d'envoyer des Bitcoins sans connexion Internet, ceci grâce à la technologie USSD. De quoi aider à démocratiser les crypto-monnaies et leurs usages.

Pour démocratiser les crypto-monnaies, il faut proposer des services permettant de les utiliser, et ce, de manière toujours plus simple, dans tous les scenarii possibles, et aux quatre coins du globe. Grâce aux services développés par Machankura, les résidents de certains pays africains peuvent envoyer et recevoir du Bitcoin (BTC) sans connexion Internet.

Machankura est encore très jeune. Le service devrait s’étoffer rapidement et couvrir davantage de pays à l’avenir, peut-être pas nécessairement en Afrique, d’ailleurs, mais pour l’heure, le Ghana, le Kenya, le Malawi, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Ouganda sont concernés.

Si vous avez du mal à imaginer comment il serait possible d’envoyer ou de recevoir du Bitcoin sans connexion Internet, sachez que c’est en vérité assez simple. L’opération repose sur une technologie qui existe depuis plusieurs années, à s’avoir l’Unstructured Supplementary Service Data (USSD).

Celles et ceux qui ont connu les débuts du téléphone portable se souviennent peut-être du code “#123#” qui, une fois tapé sur son portable, permettait de connaître l’état de sa consommation. Il s’agit là d’un code USSD. Chaque code est créé pour effectuer une action bien précise. Dans le cas qui nous intéresse, avec un code particulier, selon le pays – *134*382*382# pour l’Afrique du Sud, par exemple -, il est possible de configurer une adresse sur le Lighting Network directement liée au numéro de téléphone. Un simple feature phone (téléphone portable basique) suffit, pas besoin d’un smartphone.

Il devient alors possible d’envoyer des Bitcoins directement à un numéro de téléphone. Si cette solution reste encore relativement délicate à prendre en main, elle est très prometteuse. A fortiori dans les pays ou régions dans lesquels l’accès à internet est loin d’être répandu. Les services de Machankura permettront sans aucun doute de démocratiser les crypto-monnaies et leurs usages. Espérons maintenant que cette initiative rencontrera le succès.