MacBook Pro M1 13 pouces, la jolie surprise d’Apple

Ce n'est pas une surprise depuis longtemps que Apple travaille sur la conception de puces, baptisées Apple Silicon, pour se passer des puces Intel dans ses MacBook. Nous avons eu droit hier soir aux deux premiers modèles ainsi équipés.

Il y avait ces derniers temps des rumeurs suggérant que nous aurions droit à un nouveau modèle du MacBook Pro 16 pouces. Finalement, l’information était erronée. Nous avons effectivement eu droit à un nouveau MacBook Pro durant l’événement de ce mardi 10 novembre 2020 mais il s’agit de la toute première référence d’un MacBook Pro avec puce Apple Silicon, M1 en l’occurrence, avec une diagonale de 13 pouces. C’est le premier ordinateur “Pro” de la firme de Cupertino à passer au Silicon.

Apple dévoile son MacBook Pro M1 13 pouces

Étant donné que cette puce M1 est la même que celle que l’on retrouve dans le tout nouveau MacBook Air M1 13 pouces, la machine offre des spécifications similaires, avec un CPU doté de 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs également. Cela devrait permettre à la machine d’offrir des performances jusqu’à 2,8 fois plus rapides que celles de son prédécesseur. Un gain un peu moins grand que celui obtenu par le nouveau MacBook Air. Cela étant dit, pour être honnête, le précédent MacBook Pro Intel était plus puissant que le MacBook Air Intel. C’est donc assez logique que le gain soit cette fois moindre. Reste que un facteur 2,8 est toujours impressionnant, s’il se vérifie sur le terrain, bien évidemment.

Première référence Pro dotée d’une puce Apple Silicon

L’autonomie de la machine est aussi assez fantastique, si jamais elle atteint les chiffres annoncés par Apple. La firme de Cupertino déclare en effet que ce MacBook Pro M1 13 pouces peut durer pas moins de 17 heures en navigation web sans fil et jusqu’à 20 heures en lecture vidéo. La marque à la pomme affirme aussi que, avec cette puce M1, les clients Pro qui utilisent des logiciels comme Final Cut Pro pourront profiter de vitesses de traitement plus rapides. La machine pourra ainsi calculer un montage 3D jusqu’à 5,9 fois plus rapidement qu’auparavant.

La machine est aussi capable de compiler quatre fois plus de code que son prédécesseur, ce qui en ferait un appareil parfois pour les développeurs en mobilité. Apple a aussi amélioré la webcam, plus précisément sa technologie de traitement du signal. La Touch Bar reste quant à elle présente. Et le design reste inchangé par rapport aux modèles précédents.

Ce nouveau MacBook Pro M1 13 pouces est en précommande dès à présent à partir de 1 449€. Les premières livraisons sont attendues entre le 18 et le 19 novembre. Apple continue cependant à vendre ses MacBook Pro 13 pouces dotés de puces Intel pour celles et ceux qui seraient quelque peu réfractaire à acheter un modèle de première génération comme celui-là.