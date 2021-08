MacBook Pro : le modèle 14 pouces disposerait de la même puce que le 16 pouces

Les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces partageraient le même CPU. Voilà qui pourrait replacer la taille de l'écran au centre du choix pour le client

Mis à part la taille de l’écran, l’une des manières pour Apple de distinguer ses MacBook Pro les uns des autres étaient le processeur. Le plus grand MacBook Pro était ainsi le plus puissant, le plus performant de la gamme. Mais il semblerait qu’avec la prochaine génération, cela ne soit plus le cas. Explication.

Les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces partageraient le même CPU

Si l’on en croit l’utilisateur Dylan sur Twitter, une rumeur circulerait affirmant que les modèles 14 et 16 pouces de MacBook Pro attendus pour ces prochains mois utiliseront les mêmes puces Apple Silicon. Autrement dit, en ce qui concerne les seules performances du CPU, celles-ci seraient identiques. Une stratégie différente de celle mise en place pour la puce M1 lancée l’année dernière pour laquelle le MacBook Pro de 13 pouces disposait d’un cœur supplémentaire par rapport au MacBook Air, lui conférant un léger surplus de performances.

Voilà qui pourrait replacer la taille de l’écran au centre du choix pour le client

Il est tout à fait possible cependant que les GPU embarqués dans ces MacBook Pro de 14 et 16 pouces soient différents, tout comme les options de stockages proposées. Toujours est-il que, si l’on s’arrête uniquement au CPU, les puces devraient être identiques. Et dans un sens, ce n’est pas une mauvaise chose. Les clients pourront ainsi décider ce qui leur convient le mieux simplement en termes de taille d’écran.

Difficile par ailleurs d’avoir la moindre idée du tarif de ces nouvelles machines. La taille de l’écran, et donc le tarif, seront assurément des aspects à prendre en considération au moment de l’achat, pour décider de tel ou tel modèle. Apple devrait en tous les cas officialiser ses nouveaux MacBook Pro dans les prochains mois. Nous aurons alors tous les détails officiels.