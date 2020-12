Lyf Pay veut réinventer les expériences d’achat

Les acteurs du paiement mobile, ou plus généralement du paiement "moderne", sont déjà nombreux. En France, Lyf Pay est l'un des plus actifs. Et des plus innovants. Et la plate-forme n'a pas l'intention de s'arrêter là.

En trois petites années, Lyf Pay est passée de la simple application de paiement mobile (comme il en existait déjà plusieurs sur le marché) à une application résolument tournée vers les nouvelles expériences d’achat dans leur ensemble. Et la plate-forme ne veut se fixer aucune limite. Gage de réussite pour l’avenir ? Nous verrons bien. Voici en tous les cas aujourd’hui un tournant certain pour l’entreprise.

Lyf Pay évolue, son application fait peau neuve

Lyf Pay avait fait ses débuts avec une application mobile bâtie autour du paiement via QR Code en magasin et la possibilité de réaliser des paiements entre proches. Aujourd’hui, force est de constater que les fonctionnalités se sont sensiblement étoffées. Cela a pu se faire en nouant des partenariats solides avec de grands acteurs des différents marchés. Ainsi, en 2019, Lyf Pay proposait des solutions de Scan & Go et de commande à la place. L’année suivante, cette année donc, c’est le Click & Collect qui était à l’honneur.

Et la nouvelle version de Lyf Pay, disponible depuis quelques jours sur l’App Store et Google Play est le reflet de cette volonté d’ouverture, une étape supplémentaire totalement naturelle de l’intégration de ces fonctionnalités depuis 2019.

Le service met le cap vers le paiement mobile “augmenté”

Le design a été totalement repensé. Notamment la page d’accueil, nettement épurée. Désormais, depuis cette dernière, on accède à toutes les fonctionnalités vitales, selon trois blocs bien distincts : le paiement en caisse – qu’il s’agisse de paiement mobile QR Code ou NFC/Paylib, de dématérialisation des cartes ou programmes de fidélité -, entre amis – pour l’envoi et la demande d’argent, les cagnottes – et les paiements sans passage en caisse – Scan & Go, Click & Collect, paiement à table -. Diablement efficace. Une application ne se contente évidemment pas d’une page d’accueil. Toute la navigation et le menu ont été repensés. Accéder à ses informations personnelles et aux notifications est désormais plus simple.

Pour aboutir à cette nouvelle version, ce sont au total plus de 4 000 retours d’utilisateurs qui ont été décortiqués par les équipes responsables de l’expérience utilisateur chez Lyf Pay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette évolution s’avère très réussie. Le design reflète parfaitement, et très logiquement, cette ouverture du service. D’une simple solution de paiement pur vers des solutions de paiement mobile “augmenté”. Le tout concentré dans le creux de votre main.

Lyf Pay est utilisable avec de nombreuses banques françaises dans de très nombreux commerces, y compris des grandes surfaces. N’hésitez pas à vous renseigner. Vous n’aurez plus à dégainer votre carte bleue aussi souvent.