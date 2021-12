Lydia, la banque réinventée qui vous accompagne au quotidien

Lydia veut réinventer la banque pour la placer entre les mains des utilisateurs, une solution 100 % mobile adaptée à tous les besoins.

Lydia – dont le nom est inspiré du royaume de Lydie dans lequel furent frappés les premières pièces de monnaie et dont le dernier roi n’était autre que Crésus – a été lancée en 2013 en France par Cyril Chiche et Antoine Porte avec pour objectif de permettre de tout payer simplement, rapidement et en toute sécurité grâce à son smartphone. Aujourd’hui, la plate-forme compte pas moins de 5,5 millions d’utilisateurs dans le monde. Présentation.

Depuis 2013, Lydia n’a cessé d’étoffer son service. À l’époque, il n’était question que d’échanger de l’argent entre particuliers, grâce à leur smartphone. En 2018 sont arrivés les Petits prêts express, des crédits de 100 à 3 000 €, remboursables en 3 à 36 mois, sans frais cachés, accessibles directement depuis l’app et avec réponse immédiate. Fin 2020, les abonnements payants Lydia Bleu et Lydia Noir, faisant de Lydia un véritable compte courant, avec carte Visa, IBAN français et solution d’épargne rémunérée. Et depuis le printemps 2021, Lydia offre une modalité de paiement “acheter maintenant et payer plus tard”, pour un paiement en 3x dans toutes les enseignes, physiques ou en ligne.

Aujourd’hui, Lydia est une alternative totalement crédible aux banques traditionnelles et une application de référence pour le paiement entre personne. Le service repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier et la simplicité et l’accessibilité – un simple smartphone suffit pour ouvrir un compte -. Le deuxième, la transparence. Pas de frais cachés comme peuvent le pratiquer les banques traditionnelles, tout est clairement annoncé. Des frais exceptionnels – un nombre restreint – peuvent cependant s’appliquer, la liste est, elle aussi, clairement établie. Enfin, l’un des maîtres mots de ces dernières années, la sécurité. Jeune acteur sur le marché, Lydia doit répondre aux mêmes instances financières et aux mêmes exigences que les grandes banques.

Une solution 100 % mobile adaptée à tous les besoins

Les particuliers ont le choix entre trois abonnements :

Lydia gratuit est l’offre pour les utilisateurs occasionnels qui souhaitent profiter des fonctionnalités phares de Lydia : paiement mobile, paiement sans frais à l’étranger, 3 cartes internet, RIB Français, virements instantanés, multi comptes illimités, prêt express, partage d’addition, cagnotte sans commission, connexion à sa banque, alertes de compte. Les paiements sont limités à 20 opérations par mois pour un montant total de 1 000 € de transaction. Participation automatique à la cagnotte Lydia – qui rembourse un paiement tous les 1 000 paiements effectués, tous utilisateurs confondus -.

Avec Lydia Bleu – 4,90 € par mois ou 49 € par an -, l'abonné dispose d'un compte-courant avec carte Visa et IBAN français, un plafond de 5 000 € mensuel sans limite de transactions, une épargne rémunérée à 0,6 %, crédit et facilités de paiement, paiement en ligne sécurisé via carte internet éphémère, paiement sans contact via l'appli, sous-comptes, opérations à l'étranger sans commissions.

Lydia Noir – 7,90 € par mois ou 79 € par an – est l’abonnement suprême, si l’on peut dire, avec des avantages exclusifs : compte-courant avec carte Visa offerte et IBAN français, virements bancaires instantanés et gratuits, plafond de 50 000 € mensuel, jusqu’à 1 000 € de retrait sans commission même à l’étranger, cagnottes sans commission, paiement en ligne sécurisé via carte internet éphémère, comptes-communs, prêts instantanés, conciergerie, assurance fraude, protection des achats sur internet, assurance voyage, assurance rapatriement, assurance sports d’hiver…

Les professionnels ne sont pas oubliés puisque Lydia propose une offre Pro qui vient transformer les téléphones et tablettes en véritables terminaux d’encaissement. Les commerçants peuvent ainsi émettre et encaisser des paiements en ligne ou en points de vente via QR codes, carte bancaire ou l’appli Lydia.

Y compris pour celles et ceux qui veulent faire du trading

Si le monde de l’investissement et de la Bourse est encore flou pour de nombreux Français, l’engouement récent pour les crypto-monnaies attire de nouveaux investisseurs. Et comme Lydia vise à simplifier l’accès aux services financiers, la plate-forme se devait donc de proposer aussi un service de trading. Pour ce faire, elle s’est alliée à Bitpanda – fondée en 2014 à Vienne par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer – pour profiter d’une infrastructure technique sécurisée et fiable pour ses partenariats avec les néo-banques, les applications multi-banques et les sociétés conventionnelles.

Lydia permet ainsi d’investir dans les entreprises et les crypto-monnaies, dès 1 €, sur une large variété d’actifs, qu’il s’agisse de crypto ou d’entreprises américaines et européennes et tout le CAC 40. Le tout avec moult informations et graphiques et directement dans l’application Lydia, accessible dès lors que votre profil Lydia est vérifié. Les utilisateurs peuvent évidemment utiliser l’argent de leur compte Lydia et le retirer instantanément, en toute sécurité. Les investissements sont possibles 24 h / 24 et 7 jours / 7, indépendamment des ouvertures et fermetures des marchés. Mieux encore, Lydia n’applique aucun frais caché : Lydia s’efforce de maintenir des spreads les plus serrés possible, ce qui permet de proposer des prix très attractifs.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que Lydia propose actuellement son abonnement Lydia Bleu à 1 € seulement par mois pour les utilisateurs de moins de 25 ans et deux mois sont offerts pour toute souscription à un abonnement annuel.