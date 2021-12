L’université d’État de Sonoma offrira des iPad à ses étudiants en 2022

L'université d'État de Sonoma offrira des iPad à ses étudiants dans le cadre d'un vaste programme initié par la Californie.

L’enseignement évolue avec les années. C’est tout à fait logique. Les choses que l’on apprend, mais aussi la manière de l’enseigner, et les moyens à disposition du corps enseignant et des étudiants changent au fil du temps. Une évolution parfaitement normale. Mais cela prend du temps de s’adapter. Les technologies modernes permettent aujourd’hui énormément de choses. Les tablettes, par exemple, sont de formidables outils pédagogiques, pour tous les âges. Aux États-Unis, une université a décidé d’en doter ses étudiants.

La manière dont nous apprenons les choses à l’école a beaucoup évolué. Avec de si nombreuses ressources désormais accessibles en ligne et les gens qui peuvent effectuer des recherches très rapidement et très facilement sur n’importe quel sujet sur internet, énormément de temps semble avoir passé depuis cette époque où nous utilisions du papier et des crayons, à faire des recherches dans les livres de la bibliothèque, pour trouver les informations dont nous avons besoin.

C’est pour cette raison qu’il n’est pas très surprenant d’apprendre que l’Université d’état de Sonoma, en Californie, aux États-Unis, vient d’annoncer son intention de donner à ses nouveaux étudiants de 2022 un pack iPad, dans lequel on retrouvera un iPad Air, un Apple Pencil et un Apple Smart Keyboard. Ce pack sera proposé aux étudiants pour tout leur cycle universitaire.

dans le cadre d’un vaste programme initié par la Californie

À noter, il ne sera accessible qu’aux étudiants de première année et aux étudiants transférés. Autrement dit, celles et ceux qui sont déjà étudiants à l’université ne pourront en profiter. Cette offre s’inscrit par ailleurs dans le programme CSUCCESS, lequel vise à fournir des iPad à pas moins de 35 000 étudiants inscrits dans le système des universités d’État de Californie.

Selon le président de l’Université d’État de Californie Joseph I. Castro : “je suis très excité d’étendre ce programme important à davantage d’étudiants qui arrive au printemps pour aider à combler le fossé numérique et établir des fondations technologiques solides pour toute la durée de leur passage à l’université. Le programme se montre déjà extrêmement prometteur et devrait permettre d’atteindre nos objectifs de succès pour les étudiants et l’équité éducative.”