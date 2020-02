L’Union Européenne veut un retour des batteries amovibles dans les smartphones

Les smartphones ont beaucoup évolué depuis leur apparition sur le marché. Aujourd'hui, pour être le plus compact et résistant possible, nos appareils sont scellés. Et la batterie se retrouve enfermée à l'intérieur. Ce qui ne plait pas trop à l'Union Européenne.

Durant les jeunes années des smartphones, les fabricants proposaient des appareils avec des batteries amovibles, et de fait remplaçables facilement. Cela signifiait que, si d’aventure celle-ci venait à rendre l’âme et qu’elle ne tenait plus la charge correctement, il suffisait de la retirer et de la remplacer par une nouvelle. Aujourd’hui, la situation a totalement changé, elle est solidement fixée au reste. Ce qui ne plait pas à l’Union Européenne.

L’Union Européenne rêve du retour des batteries amovibles

Dans nos smartphones actuels, si la batterie est défectueuse, la retirer reste possible mais l’opération est extrêmement délicate. Impossible à réaliser par tout un chacun. En conséquence de quoi, cela est très onéreux. Les clients sont donc “gentiment” encouragés à acheter un nouveau smartphone. Et c’est précisément ce que souhaite éviter l’Union Européenne. Si l’on en croit un document interne récupéré récemment, l’Union Européenne voudrait que les batteries amovibles fassent leur retour dans nos smartphones.

dans tous nos smartphones

L’Union Européenne devrait commencer à discuter de cette mesure, et de la faisabilité de la rendre obligatoire, dès le mois prochain. Si une telle loi devait passer, les constructeurs de smartphones auraient alors obligation de fabriquer des appareils avec une batterie facilement remplaçable par l’utilisateur. Ce ne serait pas une mauvaise idée, notamment dans la mesure où cela permettrait de réduire drastiquement le gaspillage électronique mais il ne fait aucun doute que les fabricants ne seront pas des plus réjouis. L’Union Européenne poursuit sa grande campagne contre ce gaspillage électronique. Il y a peu, elle œuvrait à imposer un chargeur universel, ce qui forcerait Apple à se débarrasser de son port Lightning pour quelque de plus standard comme l’USB-C.