L’Union Européenne étend son règlement Roam-like-at-home jusqu’à 2032

L'Union Européenne reconduit son règlement Roam-like-at-home pour 10 ans, avec des économies à la clef pour les voyageurs.

En 2017, l’Union Européenne prenait la décision rationnelle d’éliminer, ou tout du moins de réduire très grandement, les frais de roaming pour ses citoyens en voyage au sein des États membres. Il s’agissait du règlement “Roam-like-at-home“. Opérationnel sur les 27 pays qui composent l’Espace économique européen ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas le Royaume-Uni à cause du Brexit, le Roam-like-at-home devait expirer à la fin du mois de juin. Ce jeudi, cependant, la Commission européenne a annoncé qu’elle l’étendait pour une autre décennie, soit jusqu’en 2032.

L’Union Européenne reconduit son règlement Roam-like-at-home pour 10 ans

La Commission européenne cite les avantages tant pour les consommateurs que pour les télécoms comme motifs de sa décision, avec des consommateurs qui peuvent profiter d’une “meilleure expérience roaming, avec la même qualité de service mobile à l’étranger que s’ils étaient dans leur pays d’origine”, ainsi qu’un accès amélioré aux services d’urgence et une plus grande transparence quant aux différents frais, pour que les voyageurs dans l’Union Européenne ne se retrouvent pas avec une énorme facture en rentrant chez eux.

“Vous souvenez-vous quand il fallait désactiver les données mobiles pendant les voyages en Europe, pour éviter d’avoir une énorme facture ?”, demandait Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, dans une déclaration à la presse. “Eh bien, c’est de l’histoire ancienne. Et nous avons l’intention de garder les choses ainsi pendant encore au moins 10 ans. Meilleures vitesses, davantage de transparence : nous continuons d’améliorer les vies des citoyens européens.”

Avec des économies à la clef pour les voyageurs

L’extension de ce règlement suggère fortement que les opérateurs “assurent que les clients ont accès aux réseaux 4G, ou au plus récents 5G, si ceux-ci sont disponibles” et “interrompent automatiquement les services mobiles si les services mobiles sur des réseaux non terrestres atteignent les 50 € ou toute autre limite prédéfinie.” De plus, ce règlement impose que le numéro d’urgence 112 soit disponible dans tout l’espace économique européen et, d’ici à juin 2023, les opérateurs devront tous informer les voyageurs de cette possibilité, via SMS ou popup, lorsqu’ils entrent dans l’Union Européenne.

Plus important encore, ce nouveau règlement permettra d’économiser de l’argent dans la mesure où l’Union européenne permet de négocier avec les opérateurs télécom pour des tarifs data et voix de gros très intéressants. Les utilisateurs pourront payer 2 € / Go cette année et seulement 1 € / Go en 2027. Pour la voix, 0,022 € / min jusqu’en 2025, date à laquelle le tarif passera à 0,019 € / min. Pour les SMS, 0,004 € l’unité jusqu’à 2025 et 0,003 € après.