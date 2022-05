Lunar Great Wall Studios est officiellement renommé en Nacon Studio Milan

L’éditeur français Nacon annonce la création de Nacon Studio Milan, un nouveau label pour son pôle de développement en Italie. Il est ainsi composé de RaceWard Studio, les créateurs de RiMS Racing, et d’une seconde équipe encore sans nom qui développe un jeu de survie dans un environnement post-apocalyptique. Les premières images laissent fortement penser qu’il devrait s’agir d’une nouvelle adaptation vidéoludique de Terminator. Des informations plus précises seront dévoilées plus tard dans l’année.

