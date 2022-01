L’un des ingénieurs cadres de la puce Apple Silicon M1 est parti chez Intel

Jeff Wilcox, grand artisan des puces Apple Silicon, s'en est allé chez Intel. Ce départ aura-t-il des conséquences sur les futures puces Apple Silicon ?

Avec toutes les critiques positives et les chiffres obtenus sur les benchmarks par les puces Apple Silicon de la série M1, certains affirment que la firme de Cupertino a d’ores-et-déjà pris la bonne décision en abandonnant Intel. Cela étant dit, il semblerait que cette dernière ait encore les ressources de rebondir. Apparemment, l’un des cadres du projet de cette puce M1, Jeff Wilcox, aurait tout récemment quitté la marque à la pomme pour Intel.

Jeff Wilcox, grand artisan des puces Apple Silicon, s’en est allé chez Intel

C’est tout du moins ce qu’annonce notre homme sur sa page LinkedIn. Selon son profil, il aurait pris un nouveau poste chez Intel en tant que Intel Fellow et occupera la place de CTO du Design Engineering Group. Avant cela, Jeff Wilcox avait travaillé comme Directeur de l’Architecture des Systèmes Mac chez Apple pendant huit ans.

Ce départ aura-t-il des conséquences sur les futures puces Apple Silicon ?

Jeff Wilcox a notamment aidé à superviser toute l’architecture système, l’intégrité des signaux et l’intégrité de la puissance. Il a aussi joué un rôle fondamental dans la transition d’Apple vers les puces Apple Silicon. Et bien qu’il puisse tout à fait sembler qu’Intel a purement et simplement débauché Jeff Wilcox, il faut préciser qu’avant de venir travailler au sein de la firme de Cupertino, il travaillait chez Intel. Il était même passé brièvement chez NVIDIA. De fait, notre homme retourne finalement à ses premières amours, si l’on peut dire, chez Intel.

Il est encore bien trop tôt pour savoir si le départ de Jeff Wilcox aura un impact négatif sur le futur développement des puces Apple Silicon, mais il ne fait aucun doute que la marque à la pomme sait gérer en interne le départ de certains de ses employés. Espérons en tous les cas que cela n’aura pas trop de conséquences. À suivre !