Lumibowl : entre l’objet de collection et le NFT

La startup française Lumiheart lance dès aujourd'hui à la Fnac ses lumibowls ! Une sphère ronde avec une figurine peinte à la main à l'intérieur, mais qui cache aussi un aspect connecté...

Après les Skylanders d’Activision et les Amiibo de Nintendo, voici venir les Lumibowls de la startup française Lumiheart. A la différence des 2 que nous avons cités, Lumiheart ambitionne de proposer du contenu pour les fans mis à jour régulièrement. En soit, cette petite boule est juste une figurine de plus sur nos étagères, mais son côté connecté lui donne une toute autre valeur…

Après avoir téléchargé l’application dédiée et créé un compte, on a la possibilité de scanner (via la puce NFC de notre smartphone) la petite boule. Celle-ci va se voir attribuer un numéro unique (un peu comme un NFT) qui permet un accès à une sorte de “fan club” de la licence dont fait partie cette sphère. Ainsi, en scannant la Lumibowl Batman, on va retrouver du contenu dédié comme des fonds d’écran, mais également des choses plus rares tels que des invitations à des événements. Il y a 3 catégories :

SILVER : des images, des fonds d’écran animés…

GOLD : des petits cadeaux, codes, DLC…

WTF (What The Fun) : ce sont des dotations beaucoup plus folles…

Bien évidemment toutes les Lumibowls n’auront pas accès à toutes les récompenses et ça lui donne ainsi son côté objet collector. Par la suite, la startup envisage de proposer des Lumibowls 100% virtuelles via son application, ainsi que des versions NFT sur la blockchain Ethereum.

Au lancement, on retrouvera 13 Lumibowls sur les thèmes de l’espace, de DC Comics, mais également d’Ubisoft et plus étonnant celui de la Fédération Française de Football ou encore de la Team Vitality. Elles seront disponibles à la Fnac pour 12,99 euros.