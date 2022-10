Lululemon va lancer un abonnement de fitness pour celles et ceux qui ont un appareil Mirror

Lululemon va lancer un abonnement de fitness pour les possesseurs de Mirror. Suffisant pour relancer le marché du fitness à la maison ? L'avenir le dira.

Le 5 octobre, Lululemon lancera un nouveau service d’abonnement qui nécessite un appareil de fitness Mirror. Lululemon Studio propose son service sur les 10 000 sessions déjà disponibles à la demande avec un abonnement Mirror. Les membres auront accès au vieux contenu en ligne des partenaires, pourront streamer les nouveaux cours qui arriveront chaque semaine et s’inscrire à des cours en personne à des tarifs préférentiels. Pour l’heure, le programme liste huit partenaires – AARMY, Y7 Studio, DOGPOUND, FORWARD__Space, Pure Barre, Rumble, AKT et YogaSix -. Les membres auront aussi des remises sur les produits Lululemon et des accès anticipés à ses événements.

Comme The New York Times le précise, ce nouveau programme fait partie du projet de l’entreprise d’étendre la portée de Mirror. Lululemon avait racheté la startup de sport à domicile Mirror pour 500 millions de dollars en 2020 au plus fort des confinements liés au Covid-19, lorsque les gens n’avaient d’autre choix que de travailler depuis chez eux. Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, les gens sont retournés dans les salles. Les entreprises de sport à domicile ont alors vu leurs ventes s’écrouler et la demande pour leurs produits fondre littéralement. Peloton, par exemple, a perdu pas moins de 757,1 millions de dollars au premier trimestre 2022. Lululemon avait dû revoir ses prévisions de ventes Mirror pour 2021 à 125-130 millions de dollars contre 250-275 millions initialement.

Suffisant pour relancer le marché du fitness à la maison ?

Interrogé par The Times, le directeur exécutif de Lululemon Calvin McDonald, déclarait : “Ce que nous avons vu en termes de sport connecté était un changement en réponse à la pandémie, les clients voulaient vraiment la praticité et la possibilité d’avoir une solution pour faire du sport chez eux. La rentabilité est entre nos mains. Nous choisissons d’investir pour faire croître nos affaires.” Calvin McDonald n’a pas précisé combien d’utilisateurs compte Mirror, mais cela aurait apparemment attiré de nombreux nouveaux clients. Il expliquait aussi que l’entreprise s’attend à ce que Mirror représente 5 % de ses ventes dans les 5 prochaines années.

L’avenir le dira

Un abonnement à Lululemon Studio coûtera 39 $ par mois et tous les abonnés actuels à Mirror deviendront automatiquement abonnés Studio. Celles et ceux qui n’ont pas de Mirror devront en obtenir un d’abord. Pour faire diminuer le prix d’entrée, Lululemon va diviser pratiquement par deux le prix du Mirror et le proposera au tarif de 795 $ (contre 1 495 $ initialement) pendant une durée limitée à partir du 5 octobre.