L’Ukraine interdit à ses résidents d’acheter des cryptos avec la monnaie locale

Les cryptos sont sur toutes les lèvres depuis un certain temps maintenant. Des projets d’envergure ont vu le jour sur ces nouvelles technologies et les monnaies numériques ont déjà permis de venir en aide à nombre de personnes dans le besoin. Y compris à des organisations et des pays, comme l’Ukraine, dans sa lutte contre la Russie. Cela étant dit, aujourd’hui, des limites doivent être mises en place dans le pays.

Si l’Ukraine a effectivement pris une position plutôt favorable envers les crypto-monnaies ces derniers mois, à cause de la crise actuelle, le pays a dû mettre en place un certain nombre de limites. Celui-ci vient en effet d’annoncer que ces résidents n’avaient plus le droit d’acheter des actifs numériques avec la monnaie locale ukrainienne, la hryvnia.

Les Ukrainiens qui voudraient acheter des cryptos doivent désormais utiliser des monnaies étrangères, et même dans ce cas, les achats seront limités à 100 000 hryvnia par mois, soit à peine 3 080 € par mois selon le cours actuel.

Dans un communiqué, la Banque Nationale d’Ukraine a déclaré qu’elle essayait ainsi “d’empêcher une fuite non productive de capitaux du pays sous loi martiale.” Dans la situation actuelle, les investissements dans les cryptos sont perçus comme des “transactions en cash, ou presque”, et tombent, de fait, dans la même catégorie que les courtages, les comptes forex et les chèques de voyage.

Les Ukrainiens qui ont été contraints de quitter le pays pourront continuer d’utiliser leurs cartes pour acheter des biens et services – même si cela signifie que leurs hryvnia finissent par être convertis en d’autres monnaies.

Les dirigeants à Kiev font leur possible pour s’assurer que la hryvnia reste une monnaie stable, d’où cette volonté de limiter les investissements dans les cryptos.

L’Ukraine a par ailleurs reçu de nombreuses donations en crypto, pour des dizaines de millions de dollars, depuis le début de l’invasion par la Russie il y a près de deux mois. Ces fonds ont été utilisés pour venir en aide aux civils et fournir des équipements aux militaires ukrainiens. Le mois dernier, le président Volodymyr Zelensky avait signé une nouvelle loi venant légaliser les crypto-actifs dans le pays.