L’Ukraine demande davantage de dons en crypto avec une vidéo de rap

Une vidéo de rap appelle aux dons en crypto pour l'Ukraine, une vidéo tout à fait officielle dans lequel le vice-premier ministre fait une apparition.

Une nouvelle vidéo de rap demande à la communauté crypto de continuer de venir en aide à l’Ukraine, alors que la guerre fait toujours rage dans le pays. “Invest in Peace, Bro” montre une colombe déclarant que supporter des causes justes fait du bien. Difficile d’aller contre cet argument.

Si les paroles expliquent que l’Ukraine est évidemment reconnaissante de toute l’aide reçue jusqu’à présent, le message est simple : “Nous avons besoin de davantage.” Le vice-premier Ministre Mykhalio Fedorov fait même une apparition à la fin de la chanson. Une version raccourcie de “Invest in Peace, Bro” a été jouée durant le World Economic Forum, à Davos. On imagine facilement la situation, pour le moins insolite, avec tous ces hommes en costume devant une vidéo comme celle-ci.

L’un des plus grands défis auxquels l’Ukraine a dû faire face, c’est que la valeur du Bitcoin a énormément diminué ces derniers mois. Selon Reuters, 60 millions de dollars avaient été récoltés au 19 mars, lesquels ne valaient plus “que” 51,5 millions de dollars quelques mois plus tard. Fort heureusement, une grande partie de cet argent avait été dépensé avant le crash. Bien que nombre d’organisations qui acceptent les cryptos les convertissent automatiquement en monnaie fiat, l’Ukraine a très majoritairement gardé ces contributions en Bitcoin.

Il est en tous les cas dommage que cette vague de creux du Bitcoin coïncide avec le besoin urgent pour l’Ukraine. Le mois dernier, la Finlande annonçait son intention de donner 1 890 BTC confisqués du trafic de drogue. Cela équivalait à cette époque à 75 millions de dollars, mais la valeur a considérablement diminué, tombant à “seulement” 56 millions de dollars aujourd’hui. D’autres initiatives ont été prises pour récolter des fonds pour l’Ukraine. Par exemple, une collection NFT “Musée de la guerre”. L’art numérique est utilisé pour établir une chronologie des faits sur le terrain. Selon Reuters, une marque de bière indépendante en Ukraine vend des NFT pour 0,1 ETH (environ 200 $), lesquels peuvent être échangés contre une bouteille commémorative une fois la guerre terminée.

Le journal précise que Kiev estime qu’elle aura besoin de 15 milliards de dollars sur les seuls trois prochains mois pour rétablir l’économie du pays.