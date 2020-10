L’UE rêve de smartphones vendus sans applications préinstallées

Les géants de la tech ont actuellement un énorme pouvoir via les produits qu'ils vendent, qu'il s'agisse de hardware ou de services. L'Union Européenne voudrait limiter les pouvoirs de ces géants. Explication.

Difficile de savoir quelle sera l’issue de la bataille juridique entre Apple et Epic. Difficile aussi de savoir quand tout ceci se terminera. Une chose est sûre, ce remue-ménage semble avoir servi de déclencheur, notamment concernant les relations entre Apple et son App et les développeurs. De plus en plus de gouvernements commencent aussi à penser que Apple a trop de pouvoirs avec cette plate-forme…

L’Union Européenne dévoile son Digital Services Act

À tel point que l’Union Européenne vient de proposer une loi, une nouveauté baptisée Digital Services Act qui permettrait de poser une limite aux pouvoirs des géants de la tech, comme Apple et son App Store. On retrouve dans cet Digital Services Act un certain nombre de propositions y compris la possibilité que les smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables puissent être livrées sans aucune application préinstallée. Pour que le choix soit vraiment, pleinement, celui de l’utilisateur.

Une proposition de loi qui vise à limiter le pouvoir des GAFAM, Apple en tête

Aujourd’hui, tous les systèmes d’exploitation ou presque ont leurs applications préinstallées. Ceci pour simplifier la vie des utilisateurs les moins à l’aise avec la technologie qui pourraient avoir des difficultés, voire trouver cela inutile, de chercher et installer des applications comme une calculatrice ou un bloc-notes. L’on pourrait aussi tout à fait penser que les utilisateurs sont aujourd’hui plus que ravis d’installer les applications tierces de leur choix. Et cela vaudrait pour n’importe quelle règle que Apple ou Google pourraient décider d’appliquer à leurs stores d’applications. On trouverait ainsi toujours facilement ces applications.

Cela étant dit, il ne s’agit là que d’une proposition de loi. Rien ne saurait garantir qu’elle soit adoptée et il y a fort à parier que l’opposition sera forte, avec les géants de la tech que sont Apple et Google en tête de file. Rien n’est encore fait, rien ne sera peut-être jamais fait, mais l’Union Européenne poursuit dans sa direction de s’émanciper quelque peu de l’énorme influence, toujours grandissante, des GAFAM.