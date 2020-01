L’UE penche à nouveau sur une norme standardisée de chargeur pour smartphone

Après l'échec relatif de la requête de 2014 faite aux fabricants et qui dépendait de leur bonne volonté, l'Union Européenne envisage d'imposer un connecteur unique pour les pays membres.

Alors que la plupart des smartphones utilisent aujourd’hui des ports USB-C pour le chargement, l’iPhone d’Apple utilise toujours un connecteur Lightning. Cependant, Apple a adopté USB-C pour les nouveaux iPad Pro et MacBooks et pourrait bien généraliser cette décision à ses iPhone. Pourtant, pas plus tard qu’en 2019, la firme de Cupertino estimait que la réglementation visant à normaliser les chargeurs pour les téléphones mobiles “gèlerait l’innovation plutôt que de l’encourager” et affirmait que la proposition était “mauvaise pour l’environnement et inutilement perturbatrice pour les clients“. Et à raison. À ce jour, plus d’un milliard d’appareils Apple ont été distribués, tous dotés d’un connecteur Lightning. En conséquence, le marché s’est adapté et un écosystème entier de fabricants d’accessoires et d’appareils utilisent désormais la même norme pour répondre aux besoins des utilisateurs d’appareils Apple.

Un passage au sans fil ?

Le fameux analyste Ming-Chi Kuo, qui fait le plus souvent d’excellentes prédictions sur les plans futurs d’Apple, estime que l’entreprise ne refuse pas tant pour des questions environnementales et d’obsolescence, mais pour conserver un contrôle total sur sa norme propriétaire. L’USB-C va à l’encontre de ce dessein. Toujours selon l’analyste, Apple opterait entièrement pour la recharge sans fil Qi. Apple a cependant eu bien du mal à réaliser son chargeur AirPower, au point que celui-ci n’est toujours pas commercialisé.

Apple mécontent

Des débats ayant eu lieu à Strasbourg lundi 13 janvier visent à harmoniser les normes de connectique afin d’en créer un standard. Il n’y aurait plus de possibilité pour les fabricants d’opter entre micro-USB, USB-C et Lightning, seule resterait une norme unique, pour les gouverner toutes. Autant dire que cette idée ne ravit pas Apple, et que l’affaire pourrait bien finir par être portée devant un tribunal.