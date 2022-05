Love, Death + Robots : la saison 3 tease son contenu

La série d'animation d'anthologie de Netflix sera bientôt de retour pour une troisième saison avec de nouveaux épisodes.

La troisième saison de Love, Death + Robots, qui sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix le 20 mai prochain, comprendra neuf épisodes combinant terreur, imagination et beauté. Ces derniers vont de la découverte d’un mal ancien à une apocalypse comique avec d’étonnantes histoires de fantasy, d’horreur et de science-fiction à l’aide d’un esprit et d’une invention visuelle caractéristiques.

Outre la réalisation d’un épisode par David Fincher, le volume 3 de Love, Death + Robots marque également le retour d’Alberto Mielgo. Les nouveaux venus dans cette série animée d’anthologie sont Joe Abercrombie, Andrew Kevin Walker (Se7en) et Carlos Stevens (The Alchemist’s Letter).

Les épisodes de la troisième saison de Love, Death + Robots

Three Robots : Exit Strategies (Patrick Osborne est le réalisateur, John Scalzi est le scénariste et Blow Studio est le responsable de l’animation) – Le trio titulaire de droïdes rigolos revient pour faire une visite éclair en étudiant les stratégies de survie post-apocalyptiques des humains avant que l’humanité ne soit définitivement éradiquée

Bad Travelling (David Fincher est le réalisateur, Andrew Kevin Walker est le scénariste et Blur Studio est le responsable de l’animation) – Un jable voilier de chasse au requin est attaqué par un crustacé géant dont la taille et l’intelligence n’ont d’égal que son appétit. Mutinerie, trahison et ventriloquie avec un cadavre…

The Very Pulse Of The Machine (Emily Dean est la réalisatrice, Philip Gelatt est le scénariste et Polygon Pictures est le responsable de l’animation) – Lorsqu’une expédition d’exploration sur la surface de la lune Io se termine en désastre, une astronaute doit se mettre à l’abri en traînant le corps de son copilote tout en utilisant des drogues qui peuvent lui faire perdre la tête pour gérer la douleur de ses propres blessures dans cet hommage trippant à la légende de la bande dessinée Moebius

Night of the Mini Dead (Robert Bisi et Andy Lyon sont les réalisateurs, Robert Bisi et Andy Lyon sont les scénaristes et Buck est le responsable de l’animation) – L’apocalypse est conçue, littéralement, dans un cimetière dans cette satire mordante des zombies, qui commence par du sexe insolent dans un cimetière et s’accélère en une invasion de morts-vivants partout, du centre-ville de Los Angeles au Vatican. C’est la fin du monde telle que nous la vivons

Kill Team Kill (Jennifer Yuh Nelson est la réalisatrice, Philip Gelatt est le scénariste et Titmouse est le responsable de l’animation) – Jeunes, idiots et pleins de… sang, beaucoup, beaucoup de sang, une force de soldats américains sous l’emprise de la drogue et de l’adrénaline fait face à un ennemi différent de tous ceux qu’ils ont affrontés auparavant, résultat d’une expérience de la CIA qui devient vraiment très grizzly

Swarm (Tim Miller est le réalisateur et le scénariste, Blur Studio est le responsable de l’animation) – Une histoire de peur, de sexe et de philosophie à la frontière la plus lointaine, alors que deux scientifiques post-humains étudient une race insectoïde apparemment sans esprit

Mason’s Rats (Carlos Stevens est le réalisateur, Joe Abercrombie est le scénariste et Axis Studios est le responsable de l’animation) – L’apocalypse des rats arrive en Écosse, alors qu’un fermier grincheux prend des mesures drastiques pour faire face à une invasion de rongeurs hyper-évolués

In Vaulted Halls Entombed (Jerome Chen est le réalisateur, Philip Gelatt est le scénariste, Sony Pictures Imageworks est le responsable de l’animation) – Dans les montagnes d’Afghanistan, une équipe de soldats des forces spéciales a la dangereuse mission de récupérer un otage détenu par des terroristes. Mais le véritable mal qu’ils doivent affronter est un ancien dieu aux pouvoirs anciens et terrifiants

Jibaro (Alberto Mielgo est le réalisateur et le scénariste, Pinkman.tv est le responsable de l’animation) – Fantaisie et cupidité se combinent dans cette réimagination du conte traditionnel d’une sirène dont le chant attire les hommes vers leur perte. Mais sa sorcellerie ne fonctionne pas sur le chevalier sourd, Jibaro, et la Femme d’Or est fascinée par lui. Ainsi commence la danse mortelle de deux prédateurs

La saison 3 de Love, Death + Robots se montre avec un trailer

Love, Death + Robots revient avec un troisième volume produit par Tim Miller (Deadpool, Terminator : Dark Fate) et David Fincher (Mindhunter, Mank).