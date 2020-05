L’outil d’export de photos de Facebook vers Google Photos est disponible aux États-Unis

Facebook est une plate-forme extrêmement complète. Certains y ont toute leur vie numérique. Notamment des centaines voire des milliers de photos. Les gérer peut ne pas être simple. Voici un nouvel outil qui pourrait aider.

Au fil des années, vous avez peut-être accumulé un grand nombre de photos que vous avez publiées et partagées sur Facebook. Cela étant dit, avec les fréquents scandales autour du respect de la vie privée qui frappent Facebook, nul ne vous blâmerait ne plus vouloir utiliser la plate-forme. Se pose alors la question de récupérer tout ce contenu photo avant de le supprimer définitivement des serveurs du réseau social. Il y a certains outils, dont un proposé par Facebook.

L’outil d’export des photos Facebook vers Google Photos désormais disponible aux États-Unis

Si vous cherchez un moyen simple et rapide d’exporter vos photos Facebook, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’outil d’export de Facebook vers Google Photos est désormais disponible pour les utilisateurs des États-Unis. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Facebook avait lancé il y a quelque temps un outil qui permettait aux utilisateurs d’exporter leurs photos vers Google Photos, leur faisant gagner un temps précieux s’ils avaient dû les récupérer manuellement et les ré-uploader ailleurs. La fonctionnalité n’était cependant disponible que dans certaines régions du monde en Asie, Afrique, Europe et Amérique Latine. Y compris en France.

Il permet de copier photos et vidéos directement sur Google Photos

Cet outil d’export de photos arrive donc aujourd’hui aux États-Unis. Son utilisation est extrêmement simple. Il suffit de se rendre dans les paramètres de votre compte Facebook, dans le menu “Vos informations Facebook” et de cliquer sur “Transférer une copie de vos photos ou vidéos”. Suivez simplement les indications et le tour est joué. À noter, utiliser cette fonction de transfert ne supprime pas vos photos sur Facebook. Elle se contente de créer une copie et d’envoyer cette copie sur Google Photo. Que ce soit pour des raisons de respect de la vie privée ou pour effectuer une sauvegarde, voilà une option très intéressante pour vous assurer de ne pas perdre vos photos.