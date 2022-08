L’outil d’apprentissage de la lecture de Google est désormais disponible sur le web

Google lance une version bêta de Read Along pour le web pour permettre aux enfants d'apprendre à lire directement depuis un navigateur. On attend toujours, malheureusement, le français.

Google propose une multitude de services et autres outils, plus ou moins complexes, plus ou moins aboutis. Vous n’en connaissez très probablement qu’une petite partie. Parmi les nombreux logiciels de la firme de Mountain View, saviez-vous qu’il existait un outil d’apprentissage de la lecture pour les enfants ? Read Along a déjà fait ses preuves sur Android. Aujourd’hui, il est accessible directement depuis le web.

Google lance une version bêta de Read Along pour le web

Vous n’avez désormais plus à sortir votre smartphone Android pour utiliser, ou essayer, l’outil d’apprentissage de la lecture de Google. Le géant américain a en effet lancé une version web bêta de Read Along, laquelle offre une expérience similaire, directement sur votre ordinateur, via votre navigateur web préféré. Comme auparavant, l’assistant virtuel Diya encouragera vos enfants à lire à voix haute et proposera des corrections le cas échéant. Les enfants peuvent suivre des exercices pour différents niveaux et reçoivent des récompenses numériques lorsqu’ils atteignent certains objectifs.

pour permettre aux enfants d’apprendre à lire directement depuis un navigateur

La version bêta est actuellement compatible avec les navigateurs Chrome, Edge et Firefox, avec une prise en charge de Safari et d’autres navigateurs qui arrivera “bientôt”. Les enfants peuvent à lire dans différentes langues, mais malheureusement, pour l’heure, c’est uniquement avec l’anglais comme base (espagnol ou portugais en plus). Tout le traitement de la reconnaissance vocale est par ailleurs effectué n local, directement dans votre navigateur. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter que quelqu’un puisse mettre la main sur les enregistrements vocaux de votre enfant.

On attend toujours, malheureusement, le français

La version web de Read Along ne vous fera pas changer d’avis si vous n’êtes pas friand de ce genre de solution moderne, mais Google ne propose pas cet outil comme substitut à la méthode humaine. Il s’agit plutôt là de permettre aux enfants d’améliorer leurs capacités de lecture lorsque leurs parents ne sont pas disponibles, par exemple. Et cela pourrait aussi aider les écoles.

Espérons simplement que la firme de Mountain View ajoutera davantage de langues, et surtout le français, très bientôt.