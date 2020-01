Louis Vuitton lance une paire d’écouteurs true wireless à 1 000$

Les marques de luxe aussi n'hésitent plus à se lancer sur le marché de la tech. Cela passe par des PC, des smartphones, des casques ou des écouteurs, notamment. Nouvel exemple aujourd'hui avec Louis Vuitton qui lance une paire d'écouteurs true wireless à 1 000$.

Certains casques et écouteurs sont pensés et conçus uniquement pour les plus audiophiles. Ceux-ci affichent le plus souvent un look relativement discutable mais la qualité du son est au rendez-vous. Il y a aussi les casques et écouteurs imaginés pour le style avant tout. Si vous cherchez un produit qui en mette plein la vue, sachez que Louis Vuitton pourrait avoir précisément ce qu’il vous faut. Voici une paire d’écouteurs true wireless pas comme les autres.

Louis Vuitton dévoile des écouteurs true wireless

La célèbre marque de luxe vient en effet de lever le voile sur ses écouteurs Horizon Earphones. Et si ceux-ci vous disent quelque chose, c’est parce qu’ils sont basés sur les écouteurs Master & Dynamic MW07 Plus, commercialisés l’année dernière. Ce n’est pas la première fois que Louis Vuitton et Master & Dynamic travaillent ensemble. Une paire d’écouteurs basés sur le MW07 avait déjà vu le jour il y a quelque temps amis ces nouveaux Horizon sont, eux, basés sur le modèle MW07 Plus.

Les Horizon Earphones sont vendus plus de 1 000$

Sur la fiche technique, cela se traduit notamment par une autonomie pouvant atteindre 10 heures en écoute. On retrouve aussi un étui de recharge capable d’ajouter 20 heures supplémentaires. Autrement dit, vous pourrez écouter votre musique préférée 30 heures durant loin de toute source d’énergie. Et bien évidemment, qui dit Louis Vuitton dit facture des plus salées. Ces nouveaux écouteurs Horizon Earphones sont vendus la bagatelle de 1 090$, bien plus cher donc que les MW07 Plus, des écouteurs dont les critiques ont d’ailleurs énormément vanté la qualité. Si vous avez le budget et que vous sentez avoir besoin de vous afficher en Louis Vuitton jusque dans vos oreilles, ils sont pour vous. Dans le cas contraire, contentez-vous des MW07 Plus, c’est déjà une très bonne référence.