Lost Lake Games : un nouveau studio multiplateforme créé par des vétérans de Blizzard, Rockstar et ArenaNet

BITKRAFT Ventures finance Lost Lake Games avec Lightspeed Venture Partners, Moon Holdings et 1Up Ventures.

Fondé l’année dernière par le lead designer James Phinney (Blizzard Entertainment, ArenaNet, Undead Labs), le character artist Joe Pikop (Rockstar Games, ArenaNet, Motiga) et le gameplay programmer Mark Pottorf (Motiga, Daybreak Games, Highwire Games), le studio américain Lost Lake Games a récemment recueilli cinq millions de dollars dans le cadre d’une levée de fonds menée par BITKRAFT Ventures, le premier groupe de capital-risque au monde spécialisé dans l’eSport, les jeux vidéo et les médias interactifs, afin de s’installer durablement et sereinement au sein de l’industrie. A noter que Patrick Corwin (senior engoneer), Katy Hargrove (principal artist) et Matt Tobiason (game designer) sont les premières recrues de cette nouvelle structure.

A new, cross-platform game studio founded by veterans of Blizzard, Rockstar Games, and ArenaNet has a bold vision https://t.co/nvKeb1ctrX — Forbes (@Forbes) February 2, 2022

La ville de Seattle accueille Lost Lake Games

“Le nom Lost Lake est une promesse pour des découvertes, des aventures et des expériences inoubliables“, a déclaré James Phinney. “C’est une promesse faite aux joueurs, mais aussi à notre équipe. Lost Lake n’est pas lié à une seule plateforme ou à un seul genre, mais plutôt à une croyance fondamentale selon laquelle l’autonomisation des individus talentueux et la promotion d’une culture de collaboration mènent à des jeux incroyables. En fin de compte, nous construisons un studio pour les développeurs de jeux qui veulent toujours améliorer les choses et qui aiment célébrer le succès de leurs pairs. Nous sommes ravis de travailler avec BITKRAFT Ventures et toute l’équipe d’investisseurs qui nous aident à donner vie à notre vision“. Scott Rupp, fondateur et associé général de BITKRAFT Ventures, ajoute : “Il est extrêmement rare de trouver un trio de cofondateurs couvrant la conception, l’ingénierie et l’art et ayant joué des rôles clés dans des franchises de jeux emblématiques. C’est une occasion incroyable de soutenir un studio doté d’une vision créative audacieuse, d’une forte culture de collaboration et de responsabilisation, et d’excellentes capacités d’exécution itérative.“