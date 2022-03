Lost Judgment : The Kaito Files, une extension narrative de quatre chapitres

Suite directe de Lost Judgment, The Kaito Files va s’intéresser au passé de Masaharu Kaito au travers d’une enquête inédite où le bras droit de Takayuki Yagami va retrouver son ancien amour, Mikiko, grâce à la rencontre de Jun, un adolescent clamant être leur fils, et affronter un syndicat corrompu lié aux bas-fond criminels de Kamurocho. A noter que Kaito dispose de son propre style d’enquêteur et n’a pas besoin des gadgets de Yagami. Grâce à son instinct primaire, il peut directement dénicher des preuves et identifier des suspects. Enfin, il dispose également de ses propres techniques de combat (agressif ou défensif) pour affronter de nouveaux ennemis.

The Kaito Files story expansion for Lost Judgment launches on PS5, PS4, Xbox Series X|S, and Xbox One on March 28! 🗃️

Available as part of Lost Judgment Ultimate Edition, Season Pass, or to purchase separately.#LostJudgment #TheKaitoFiles pic.twitter.com/bIatEkLBGS

