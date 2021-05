Lost Judgment : la suite du spin-off Judgment est officialisée par Sega

Le détective privé Takayuki Yagami va revenir pour de nouvelles enquêtes à Kamurocho, mais également à Yokohama.

Accompagné de l’ex-yakuza Masaharu Kaito pour tenter de mettre un meurtrier derrière les barreaux malgré un alibi en béton et des homicides à répétition, Takayuki Yagami, le héros de Lost Judgment, va devoir infiltrer le lycée de la ville de Yokohama en banlieue de Tokyo pour faire avancer l’affaire. Sous couverture, il interagira avec des élèves de tout horizon et les aidera dans des quêtes secondaires, les “School Stories”. Il participera également à des activités secondaires (boxe, danse avec des QTE, combats de véhicules téléguidés).

En plus d’un gameplay furtif et de nouvelles méthodes d’infiltration, notamment grâce à l’aide de gadgets inédits, Takayuki Yagami pourra encore utiliser les arts martiaux pour affronter un groupe de brutes avec les styles de la Grue et du Tigre, mais également celui du Serpent qui permet d’éviter et de renvoyer les frappes d’un adversaire, utilisant ainsi sa propre énergie contre lui. Dans ce nouvel opus, l’ancien avocat sera amené à choisir entre se ranger au service de la loi ou exiger la justice quoi qu’il en coûte alors qu’il s’était engagé à devenir un détective privé pour défendre ceux que la loi n’a pas réussi à protéger.

Un trailer pour Lost Judgment

Lost Judgment du Ryu Ga Gotoku Studio sortira le 24 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. A noter qu’une version PC devrait arriver plus tard dans l’année.

Les producteurs Toshihiro Nagoshi et Kazuki Hosokawa confirment la présence de la 4K à 60fps pour les versions next-gen.