Lost et Malcolm arrivent gratuitement sur IMDb TV

Les services de streaming vidéo sont aujourd'hui très nombreux, et tous ne sont pas encore officiellement disponibles. Plus rares par contre sont les offres gratuites. IMDb a décidé de se positionner sur ce créneau et proposera plusieurs séries cultes.

IMDb pense avoir trouvé la solution parfaite pour vous faire (re)venir sur son service de streaming vidéo gratuit. Cela passe, vous l’aurez compris, par l’ajout aux catalogues de certaines références très connues. N’espérez cela dit rien de récent, évidemment, mais sachez que IMDb TV annonce s’être offert les droits de diffusion d’une vingtaine de séries appartenant à Disney, dont Lost, Desperate Housewives, Malcolm, Ally McBeal ou encore Angela, 15 ans.

IMDb TV s’offre quelques séries cultes pour son service de streaming gratuit

C’est un très joli coup réussi par la plate-forme IMDb, d’autant plus que ce sera le seul endroit où regarder gratuitement Lost et Malcolm. Partout ailleurs, il vous faudrait payer quelque chose, l’abonnement ou le téléchargement. Malheureusement, toutes ces séries ne sont pas encore disponibles. Pour certaines, il vous faudra patienter un certain temps. Sachez par exemple que les épisodes de Ally McBeal seront proposés à partir du 1er Avril. Il faudra patienter jusqu’au 1er Mai pour se (re)perdre dans les méandres tortueux de Lost – ce qui correspondra au 10ème anniversaire du final -. Malcolm, de son côté, se fera attendre jusqu’au 1er Juin.

Cette offre ne vous fera très probablement pas regretté votre abonnement à Netflix, Amazon Prime Video ou n’importe quel autre service payant étant donné que ces séries ne sont plus de prime jeunesse. Mais comme c’est le cas avec la majorité des autres références du catalogue de IMDb TV, il s’agit là davantage de récupérer celles et ceux qui ne veulent pas payer un abonnement et qui pourraient aller voir ailleurs chez d’autres concurrents gratuits. Ces séries, propriétés de Disney, pourraient donc vous garder quelque temps sur la plate-forme IMDb, ne serait-ce que par pure nostalgie. Et il faut bien reconnaître qu’un petit marathon de Malcolm est toujours bon pour le moral !